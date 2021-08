Aníbal Pachano anunció su despedida de los escenarios con una última temporada teatral

El reconocido bailarín, coreógrafo y director teatral hará un reconto de toda su trayectoria artística. Aníbal Pachano anunció su despedida de los escenarios.

El reconocido bailarín, coreógrafo y director teatral Aníbal Pachano eligió Villa Carlos Paz para su despedida de los escenarios argentinos. El estreno será en diciembre de 2021 en el Teatro Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta, Centro, Galería Acuario)

Después de 8 años de ausencia en la ciudad cordobesa, Pachano regresa de la mano de una producción de We Latinoamérica Entertainment para hacer un music hall que repasará cada uno de los hitos de su carrera y su vida personal. La vuelta tan esperada será en el Teatro Acuario a fines de diciembre y será solo el comienzo de una gran gira que rodará por todo el país.

Así...vuelvo, es el nombre de la despedida de Aníbal de los escenarios argentinos, con mucho apoyo de su familia y amigos, donde expresará un raconto de toda su carrera, los sinsabores y logros que le dio la vida. Los comienzos de su carrera en Córdoba, las mudanzas, su apuesta a la carrera de arquitectura, la fundación del legendario Botton tap, sus producciones teatrales, su enfermedad, su arte y su exquisito y refinado gusto como artista son algunas de las situaciones que abordará en este espectáculo donde será el protagonista de su propia autobiografía.

Acompañado por artistas que representarán y participarán de cada momento de su vida, Pachano regresará a Villa Carlos Paz , con todo su esplendor para despedirse de su público y de ese escenario que tanta satisfacciones le dio.

Impactantes revelaciones de Pachano sobre Graciela Alfano: “Siniestra”

“La señora, la innombrable, tiraba bombitas de olor. Agarraba y desparramaba fuego a su alrededor”, expresó en A la tarde y uno de los panelistas le preguntó si estaban dirigidas a él: “No, las tiraba porque es pavota. Una pavota de pueblo. Una tilinga”. Luego, la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, le preguntó al bailarín si se iría a las manos con Alfano y él respondió de manera negativa.

“Que viva feliz. La pasé muy mal, pero yo ya no tengo ninguna relación con ella y no me interesa tenerla. Para mí es una persona siniestra. Ella, ahora, después de diez años, niega todo y se acuerda de cosas que nunca dijo. Esas cosas que vos decís ‘Bueno, ya está’”, sentenció Pachano, antes de consultado por si en algún momento intentaron hacer las paces, a lo que respondió: “No me interesa absolutamente nada. Una vez en Los Ángeles de la Mañana hizo todo el acting donde admitió lo que dijo y ahora lo desadmite, lo niega. No podés decirle a una persona ‘sidoso’”.