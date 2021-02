Picante: Analía Franchín fulminó a los nuevos famosos de MasterChef Celebrity 2.

El lunes arrancó MasterChef Celebrity 2 y a pesar de que los números acompañan manteniéndose altos, los usuarios de las redes sociales ya tienen críticas hacia los ingresantes ya que, al parecer, no estarían a la altura de las celebridades de la primera temporada. Como quien 'lleva leña al fuego' la periodista y exsemifinalista de la primera edición Analía Franchín, ninguneó a los famosos: "Son uno más del montón".

Las redes estallaron en elogios cuando en los primeros minutos de arranque, el reality de cocina trajo a Claudia Villafañe, El Mono de Kapanga, Roberto Moldavsky y Analía Franchín para darles los delantales a los nuevos competidores y llenarlos de consejos útiles para sobrevivir sin ser eliminados y aspirar a convertirse en ganadores. “Vi unos adelantos con Barbarrosa con varias cosas en la cabeza. Georgina es lo más, me encanta que esté en la tele y le pone mucho humor, pero mis tocados son mis tocados. Capaz se inspiró más en mí, un día llevó el color rosa y otro día el verde”, comparó Analía Franchín en el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez).

Siguiendo el análisis de las promos que lanzó Telefe con los nuevos participantes que serán juzgados también por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Franchín recalcó: “Hacer un mejor show de lo que fue va a ser imposible, porque nosotros éramos únicos. Hay famosos que entran sabiendo que el programa fue un éxito rotundo y se creen que los convocaron porque son personas importantes, y son uno más del montón. Lo bueno es que el jurado te baja de un hondazo. Después hay otro que amenazó con irse, se ponen muy nerviosos, el ego hay que sacárselo para ponerse el delantal de la cocina y demostrar que sos un buen jugador”.

“Viví con mucha nostalgia el arranque de Masterchef. Los sentí mas tranquilos, pero porque son la segunda camada, se van a tener que bancar las devoluciones. Me choca un poco que digan que no cocinan nada, no vas a ganar un reality así. Daniel me encantó y descubrí un Alex que no conocía, le da mucho color al programa. No me va la gente que se cree más que otro, creo que se equivocaron de programa. El ego te lo tenés que sacar para ponerte el delantal y demostrar que sos un buen jugador”, admitió, y confesó que su candidata para ganar el juego es la conductora Sol Pérez.