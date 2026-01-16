Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani: esto fue lo que encontraron y podría complicarlo

Allanaron la viviendo de Luis Cavanagh.

La causa judicial que tiene como protagonista a Romina Gaetani volvió a tomar fuerza en las últimas horas con una medida clave ordenada por la Justicia, que podría complicar seriamente a su expareja, el empresario Luis Cavanagh. En el marco de la denuncia por lesiones leves presentada por la actriz, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en el exclusivo Tortugas Country Club, partido de San Isidro.

El procedimiento fue dispuesto por el juez de Garantías N°7, Walter Saettone, a pedido de la fiscal María José Basiglio, quien investiga a Cavanagh por presunta violencia de género. Según consta en la causa, ese domicilio fue señalado por Gaetani como el lugar donde habría ocurrido el episodio denunciado, lo que motivó la intervención judicial.

¿Qué se encontró en el allanamiento de la casa del ex de Romina Gaetani?

Durante el allanamiento, el objetivo principal de la Policía era localizar una pistola calibre 9 milímetros registrada legalmente a nombre del empresario. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el arma está debidamente declarada y no habría sido utilizada ni exhibida durante el conflicto denunciado. Sin embargo, lo que sí se encontró fue un cargador para pistola calibre 9 mm con municiones en su interior y una réplica de arma, elementos que quedaron secuestrados y pasaron a formar parte del expediente.

La medida se tomó luego de un informe elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, que evaluó a Romina Gaetani como una persona en situación de “alto riesgo”. En el documento se describe a su expareja como alguien con conductas excesivamente celosas y controladoras, un dato que fue clave para que la fiscal solicitara el allanamiento. A pesar de esa evaluación, la actriz no pidió medidas restrictivas al momento de prestar declaración.

Mientras la investigación avanza, Luis Cavanagh negó públicamente las acusaciones. En un audio que se filtró el pasado 6 de enero y que fue difundido en LAM, el empresario sostuvo que los hechos denunciados no ocurrieron como los relató Gaetani y dio su propia versión. Según su explicación, la discusión comenzó luego de la ruptura y derivó en un episodio violento por parte de la actriz, quien habría intentado agredirlo con una silla.

Luis Cavanagh negó haber golpeado a Romina Gaetani.

En el mismo mensaje, Cavanagh afirmó que todo quedó registrado en cámaras de seguridad y aseguró que fue él quien se encerró en una habitación para evitar el conflicto. También sostuvo que Gaetani habría roto un vidrio para volver a ingresar a la vivienda y que posteriormente llamó al 911 para denunciarlo. “Dijo que la había golpeado… un delirio total”, expresó en el audio, visiblemente alterado.

El empresario anticipó además que, en caso de que el conflicto escale mediáticamente, estaría dispuesto a presentar los videos como prueba para respaldar su versión. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando el material secuestrado y las declaraciones de ambas partes, en una causa que suma tensión y que podría tener nuevas definiciones en los próximos días.