Romina Gaetani denunció por violencia de género a su pareja y fue hospitalizada

La famosa actriz Romina Gaetani denunció por violencia de género contra su pareja, Luis Cavanagh, quien la agredió físicamente bajo la excusa de estar “celoso”. Según se detalla en la denuncia policial, el hecho ocurrió el lunes 29 de diciembre por la tarde en Tortugas Country Club, en Colectora Panamericana Pilar, e Hipólito Irigoyen.

La policía concurrió al lugar por “un hecho de violencia de género”, que una vez allí, hablaron con personal de seguridad quienes manifestaron que “una femenina se encontraba nerviosa y había sido agredida por su pareja”. Se trataba de Romina Gaetani quien relató que su pareja “la agredió por celos”. Luis Cavanagh es un empresario divorciado de 59 años, y está en pareja con la actriz desde hace un poco más de un año.

Tras lo sucedido, se solicitó una ambulancia del SAME para atendiera a la víctima. Al arribar al lugar, la actriz fue trasladada al Hospital Central de Pilar, ya que se encontraba “en estado de nerviosismo” y con signos de haber sido agredida. En tanto intervino la UFI de Género de Pliar, a cargo de la fiscal María José Basiglio, quien tomó la denuncia formal y dispuso las medidas de resguardo correspondientes. La carátula de la denuncia es “lesiones leves agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”.

El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh comenzó en el verano 2023/2024, cuando la actriz hacía temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. La relación avanzó rápido y, a los pocos meses, Gaetani la confirmó en los medios. En junio de 2024, cuando cumplían ocho meses de noviazgo, la actriz contó que compartían una convivencia flexible: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, reveló en ese momento.

Hasta la reciente denuncia por violencia de género, Cavanagh siempre evitó la exposición mediática y mantuvo sus redes sociales en privado. Ni el rubro en el que trabaja ni detalles de su vida profesional trascendieron, y su bajo perfil hizo que poco se supiera sobre él hasta ahora.