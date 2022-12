Alina Moine reveló cómo pasa sus días junto a Tinelli en Qatar : "Te quiero"

Luego de negar su relación, el conductor publicó una jugada imagen con la periodista y generó gran incertidumbre.

Una vez que llegó a Qatar para alentar a la selección, Marcelo Tinelli se colocó en el foco de la polémica luego de que se instalaran los rumores de romance con Alina Moine tras haber sido vistos juntos. Y aunque en su momento el conductor negó esta posibilidad, ahora subió una foto que volvió a reavivar las especulaciones.

Los rumores empezaron hace un tiempo atrás, cuando la periodista fue vista en las inmediaciones del departamento de Tinelli en Buenos Aires. Luego, las especulaciones parecieron confirmarse cuando Marcelo Tinelli compartió una imagen en su cuenta de Instagram con el gran grupo de amigos con los que se fue a disfrutar del Mundial de Qatar 2022, incluido su hijo Lolo, Federico Hoppe, Chato Prada y Oscar Ruggeri. Y entre todos estos hombres aparece una sola mujer: Alina Moine.

Y aunque hace algunas semanas atrás Tinelli aseguró que "no estaba con nadie" y solo la estaba pasando "con sus amigos", recientemente publicó una foto que lo dejó en evidencia. A través de sus historias de Instagram, el conductor de Canta Conmigo Ahora reposteó una foto de Alina y le dedicó un romántico mensaje.

En la imagen se los puede ver juntos en el gimnasio luego de hacer su rutina de ejercicios. "Con el musicalizador oficial del gym", escribió Moine en la selfie que compartió junto a Tinelli. Minutos más tarde, "El Cabezón" reposteó la foto y escribió: "Te quiero, Ali".

Marcelo Tinelli y Alina Moine.

Marcelo Tinelli aniquiló a Socios del Espectáculo: "Tiran cualquier boludez"

El rumor de romance entre Marcelo Tinelli y Alina Moine fue uno de los temas más controversiales del último tiempo. La noticia trascendió en Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y surgió a raíz de que ambos se encuentran en Qatar para presenciar el mundial. Sin embargo, tras desmentir estos rumores, el conductor apuntó contra el programa.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, el conductor de Canta Conmigo Ahora, se refirió a la noticia se su supuesto romance y mostró su indignación hacia el ciclo televisivo que difundió la información. "Desde el balcón de Doha. No, no, no, ¡Impresionante! Muchachos dejen de tirar frutas también... Tiran cualquier boludez. Estoy en pareja con nadie", lanzó el conductor.

Además, con un tono de indignación, Marcelo enfatizó en que estaba acompañado en Qatar, pero nada tenía que ver con una relación amorosa. "¡Estoy feliz, estoy solo, muchachos, solo! Feliz con Lolo y mis amigos. Cuando tenga a alguien, se los voy a decir", continuó el conductor de El Trece. Luego, concluyó: "Estoy tranquilo, estamos pasándola con amigos bárbaro, bárbaro, bárbaro. Disfrutando de este momento hermoso".

Unas horas antes de publicar esta historia, Tinelli también negó la situación en su cuenta de Twitter al citar una noticia de PrimiciasYa. "¡No! No mientan amigos. Estoy solo y feliz, disfrutando a mi hijo, primo y amigos. Besos. Los quiero", sentenció.