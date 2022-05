Alfredo Casero sorprendió con un anuncio sobre su futuro: "Ya está"

Alfredo Casero volvió a convertirse en tendencia tras hacer un inesperado anuncio sobre su futuro laboral en la Argentina.

Alfredo Casero volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas gracias a un inesperado anuncio que realizó en sus redes sociales sobre su futuro en la Argentina. "Ya está", se sinceró el polémico excomediante, que estuvo en boca de todos en los días pasados por el violento arranque protagonizó en LN+ y los innumerables insultos que viene profiriendo contra todos en su cuenta de Twitter.

Los últimos días para Alfredo Casero fueron bastante frenéticos después de protagonizar una situación sumamente violenta en el programa de Luis Majul en LN+. A partir de ese momento, el ex Cha cha cha siguió opinando en sus redes sociales con mucha agresividad, disparando para todos lados. Inclusive contra María Eugenia Vidal, parte del macrismo que el propio Casero militó en los años pasados.

Pero en las últimas horas, el excomediante sorprendió a todos al hacer un inesperado anuncio en sus redes sociales respecto a su futuro laboral en el país. "Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets...He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush", explicó Casero en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a quienes aseguran que sus recientes arranques violentos fueron fríamente calculados para vender más entradas de The Casero Experimendo, la obra que protagoniza y que tendrá dos funciones el próximo 19 de mayo en la sala Siranush.

"Esta será mi última función en la Argentina. Nunca más", agregó Alfredo Casero, sorprendiendo a sus seguidores en la mañana de este sábado 14 de mayo. Para cerrar su anuncio, el excomediante escribió: "Les agradezco el amor estos años. Ya está". De esta forma, la duda de su posible retiro, aunque sea en la Argentina, quedó revoloteando. Claro que entre las respuestas hubo tanto quienes pidieron que siga trabajando como otros usuarios que remarcaron que el país no se perdía nada y hasta la recordaron su floja trayectoria en España.

El picante mensaje Casero contra El Dipy

El cantante fue invitado al programa de Majul y, entre otras cuestiones, se habló de la situación económica del país. En ese sentido, el Dipy fue contundente a la hora de referirse al arco político: "Aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo", lanzó.

Frente a este comentario, Casero lo cruzó duramente. "Dice que quiere atar a alguien a un palo. Dipy, si querés me podes atar la chota a una cañita ¿sabés? Porque yo no quise decir eso y tampoco lo digo, lo que pasa es que mandan a este pibe que estoy pensando que debe ser parte de alguno de Juntos por el Cambio", dijo ni bien empezó el video.

La cosa no terminó ahí, ya que le dejó otro mensaje: "Dipy, te están usando. Pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, mirá que esto va en serio. Porque vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora y yo no. y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tus cosas, metete en tu guerra pa”, soltó.