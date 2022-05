Alerta por la salud de Evangelina Anderson: "Las vías respiratorias"

La famosa modelo reveló los motivos que la llevaron a internarse para recibir asistencia médica.

Evangelina Anderson alertó sobre su estado de salud con una llamativa publicación en redes sociales. A través de su perfil público de Instagram, la modelo e influencer contó el drama de salud que atravesó y cómo tuvo que reaccionar rápidamente para evitar mayores complicaciones. "Gracias a Dios ya estoy mejor", aseguró Anderson.

Instalada en Alemania desde hace varios años para acompañar a su esposo Martín Demichelis, Evangelina Anderson encontró un espacio de esparcimiento y de contacto constante en sus redes sociales. Con el paso de los años, la modelo se consagró como una influencer que interactúa a diario con sus seguidores para contarles detalles, tanto buenos como malos, de su rutina. Justamente, luego de pasar el mal trago relacionado a su salud, la modelo recurrió a sus historias de Instagram para contar qué le había sucedido y demostrar que se encontraba bien.

Con su sinceridad de siempre, Evangelina Anderson también quiso mostrar el lado no tan "positivo" de su vida y mostró el terrible problema de salud que se hizo atender rápidamente para evitar complicaciones. "Así amanecí hoy", comenzó el mensaje de la modelo al que acompañó con una foto de ella con suero directo en su brazo. "Me pusieron suero porque se me cerraron las vías respiratorias", reveló la famosa modelo argentina.

En este contexto, Evangelina Anderson explicó que esta situación derivó de un problema que la acompaña desde hace varios años: las alergias. "Todo es gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana. Gracias a Dios, ya estoy mejor", cerró su comunicado la modelo. Lo cierto es que, con el cambio de clima y la cantidad de plantas que florecen en la primavera, es muy común manifestar alergias. Sin embargo, la situación de Evangelina llegó a un extremo bastante peligroso si no se trataba a tiempo.

El emotivo mensaje de Evangelina Anderson para su hijo, Bastián

Pese al complicado momento de salud que se interpuso en sus planes para el día, Evangelina Anderson no quiso opacar el verdadero foco de su día: celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Bastián. Con varias publicaciones, la influencer celebró la vida de su hijo.

Este martes, el primogénito de la modelo y Martín Demichelis cumplió 13 años. Con una serie de videos en donde compartía los momentos más emotivos que compartió con su hijo cuando era bebé, Evangelina le dedicó un emotivo mensaje a Bastián. "Porque nadie sabe mirarme como vos me miras. Porque si me das la mano yo no me pierdo. Porque por muy lejos que te lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero. Te amo mi Basti de la mami", escribió la influencer en su cuenta de Instagram.