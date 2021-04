El impactante sitio donde vive "Fanta" con su pareja.

En las últimas horas, Alejandro Fantino llamó la atención al hacer públicas varias fotos de la impresionante mansión en la que vive con su pareja Coni Mosqueira. Inspirado en la Toscana con microcine, golf y altar, te presentamos el lujoso sitio en el que pasa sus horas el periodista santafesino de 49 años.

Las imágenes fueron publicadas por la revista ¡Hola!, en la que él fue el protagonista de la tapa de la última edición. Ubicada en Nordelta, allí conviven con la modelo de 27 años desde que empezó la pandemia de coronavirus, en marzo del 2020. El propio conductor reconoció que el hogar es así "porque quería que me conectara con mis raíces, por eso elegí el estilo toscano, que me recuerda a la casa de mis abuelos paternos en San Vicente, Santa Fe".

Las fotos de la mansión de Alejandro Fantino en Nordelta.

"Era modesta, pequeña, de ladrillo, y le fueron anexando partes… Primero fue una despensa donde guardaban las conservas caseras, después un garaje y finalmente un galpón que mi abuelo, obrero metalúrgico, usaba como taller", detalló Fantino, que agregó que "nunca vi que cambiaran una silla, aprovechaban todo. Así me crié, por eso en la decoración valoro lo sentimental por sobre la estética”.

“Tengo la casa que siempre soñé y la muestro desde el orgullo. Quería que el estilo me conectara con mis raíces italianas”, reflexionó "Fanta".

La mansión de Fantino, con un altar, un microcine, la suite principal y el decorado de Star Wars

Con algunas figuras de la Virgen de San Nicolás y de San Expedito incluidas, el presentador destacó que "lo hago porque soy muy católico" y también brillan allí otros elementos llamativos, como dos cuadros de Brigitte Bardot y Frank Sinatra, más un almohadón de Darth Vader.

Hay vista al campo de golf y al lago, con una salida al balcón que se conecta al jardín por una escalera exterior. Además, los dos disfrutan de un completo gimnasio con vista al solárium y a la pileta, de forma curva. Aunque él prefiere "descansar en habitaciones separadas porque es muy inquieto", ella se niega: “Yo lo recomiendo… ¡pero Coni no lo acepta! Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural", dijo.

"No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados", amplió. "Tal vez tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 m., y me muevo mucho", argumentó. Y recordó lo que sucedía hace algunos años: "También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo, mientras que Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido pero en algunas pequeñas cosas no, me sacás mi lapicera y me vuelvo loco”, sentenció.

