Alejandro Fantino apareció en la tablet de Natacha Jaitt: qué encontraron

El impresionante hallazgo fue difundido por el equipo de DDM, que desmenuzó parte del contenido de la tablet de la fallecida Natacha Jaitt.

La tablet de Natacha Jait fue desbloqueada y la agenda mediática se paralizó ante los impactantes hallazgos de documentos y videos. En un informe no exento a la polémica, el magazine DDM (América TV) reveló el nombre de uno de los famosos que aparecieron en las búsquedas de la fallecida modelo: el periodista Alejandro Fantino.

Fue Martín Candalft el encargado de abrir el tema en el programa de Fabbiani y de compartir, entre otras cosas, un mensaje que Natacha le envió a un periodista deportivo días antes de su muerte: "Mi salud está muy endeble, mi físico también. No estoy bien para nada. Mi hilo pende de un hilo". Luego del triste mensaje, el periodista siguió: "Una de las cosas que llamó la atención de los investigadores es que había 2055 videos, y que ninguno estaba borrado. Eran videos de todo tipo, muchos que estaban por ser editados donde ella le hablaba de frente a la cámara y de repente cortaba como si los estuviera preparando para una edición. De todos esos videos hubo 18 que decidieron ubicar en una carpeta aparte. subcarpeta pues podría contener información que les interesara".

En ese momento, el analista político Ceferino Reato opinó: "Estamos hablando de una persona que no estaba bien, y que no estaba bien no sólo en el aspecto físico". Luego de este polémico comentario del periodista macrista, Candalaft agregó: "Una de las cosas que más buscaba Natacha era información sobre 'Fantino y Bastía', ese rumor que el mismo Alejandro ya desmintió varias veces que habla de una relación con el exjugador de fútbol".

"Evidentemente Natacha tenía una obsesión con Fantino, o una fijación, no se sabe, pero había más de 2000 búsquedas de ese tema. También hay 67.977 fotos. Imagínense lo que tarda la Justicia para ver más de 2000 videos y revisar casi 68.000 imágenes una por una. Por eso las cosas y las diligencias se van demorando un poco. También hay 18 audios, uno de los cuales registra una cita del tarot que tuvo ella", cerró el periodista.

La dura reacción de Ulises Jaitt con DDM

La jornada escaló en tensión cuando Ulises Jaitt explotó de furia contra los panelistas de DDM por el abordaje del tema y declaró: “Me voy a poner a investigar a todos los panelistas de #DDM, así que mejor que limpien todo”.