Adrián Suar y la verdadera razón por la que se separó de Griselda Siciliani

La actriz se refirió a su polémica separación del productor y reveló los motivos detrás de su distanciamiento.

Griselda Siciliani rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos detrás de su separación de Adrián Suar. La pareja finalizó su relación en el 2016 luego de 8 años de amor y una hija en común. Y aunque si bien siempre se atribuyeron mantener un buen vínculo, nunca habían profundizado en los motivos de su distanciamiento. Al menos hasta el momento.

En una reciente entrevista, la reconocida actriz que protagonizó éxitos como Educando a Nina, habló sobre el actual vínculo que mantiene con el productor de El Trece y profundizó en los motivos que los llevaron a terminar su extensa relación. "Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo", confesó.

"Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", reveló Siciliani sobre el vínculo cercano que intentan mantener con Suar hasta la actualidad por el bien de la pequeña hija de 8 años que tienen en común.

Adrián Suar, Griselda Siciliani y su hija Margarita.

Además, según confesó Griselda, el principal motivo de separación fue que "el amor empezó a apagarse", pero que el respeto sigue igual de intacto que siempre. "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida", sentenció la actriz.

La brutal confesión íntima de Adrián Suar en El Trece: "Me cuesta mucho"

Adrián Suar decidió hacer una brutal confesión de su vida privada. El gerente programación de El Trece reveló por qué nunca más volvió a estar en pareja tras la ruptura con Griselda Siciliani, con quien tuvo a Margarita, de 10 años de edad.

Desde hace poco más de seis años, Suar no volvió a tener una pareja formal y muy poco se sabe acerca de los romances que tuvo últimamente. Teniendo en cuetna esto, Adrián Pallares le consultó en Socios del Espectáculo: "Qué loco que ni vos ni Griselda rehicieron su vida después de la separación". "Me cuesta mucho. No soy de armar parejas fácilmente", reconoció "El Chueco".

Asimismo, el empresario y actor señaló qué es lo que le suele suceder íntimamente: "A mí me pasa que mi recuerdo conmigo es: ‘¿Qué te pasó cuando te pasó?’ Me convoca, hay algo corporal". Karina Iavícoli, una de las panelistas del mencionado ciclo, le preguntó si se volvió a enamorar de otra persona: "¿Después de Griselda, nadie te convocó?". "No, cuando me convocan me pongo de novio. Yo no estoy por estar. Ahora, ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí", sostuvo Suar.

En tanto, el gerente de programación de El Trece contó cómo se lleva con Griselda Siciliani luego de la separación, que tuvo lugar a mediados de 2016: "Con Gri nos adoramos, nos llevamos re bien". Y resaltó: "Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación, como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento y demás".