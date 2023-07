Adrián Suar y Elena Roger siguen con la obra de teatro PIAF: cómo sacar las entradas

Adrián Suar y Elena Roger continúan con más funciones de la obra de teatro PIAF a pedido del público. Cuándo es el reestreno y cómo sacar las entradas.

Adrián Suar en su faceta de productor general y Elena Roger como la protagonista actoral, se encuentran en pleno éxito de la obra de teatro PIAF en el Teatro Liceo. Si bien habían dicho que se terminaba un ciclo, anunciaron el reestreno del espectáculo para el miércoles 16 de agosto, cuyas entradas ya están disponibles para la venta.

PIAF es una obra que cosechó buenas opiniones de la crítica especializada y se anunció a través de un video la continuidad en teatro de avenida Rivadavia 1499. El espectáculo termina esta temporada el proximo 30 de julio en Buenos Aires, pero debido al éxito y a pedido del público, la obra reestrena el próxima 16 de agosto.

Durante este tiempo, PIAF fue ovacionada en la finalización de la función y hubo más de 200 mil espectadores en total. Elena Roger, quien fue galardonada con el Premio Lawrence Olivier a la Mejor Actriz, regresó a su papel protagónico consagratorio junto al elenco original y dirigida por el director inglés Jamie Lloyd. La obra se estrenó en el marco de la celebración del 150° aniversario del Teatro Liceo de la Ciudad de Buenos Aires

Cómo sacar las entradas para ver la obra de teatro PIAF

Las entradas para ver la obra de teatro que se lleva adelante en el Teatro Liceo se pueden adquirir a través del sitio web de Plateanet. Los precios rondan entre los $2000 y $14000 y dura casi dos horas, con un elenco actoral que parte desde la protagonista Elena Roger y lo completan Diego Jaraz, Rodrigo Pedreira, Eduardo Paglieri, Natalia Cociuffo, Romina Groppo, Martin Andrada, Gustavo Guzmán, Federico Llambi, Mariela Passeri y Esteban Masturin.

