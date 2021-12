Adrián Suar se cruzó con Diego Peretti antes de Navidad: "¿Es necesario?"

Adrián Suar y Diego Peretti se cruzaron de forma inesperada en un video navideño.

A horas nada más de que sea Navidad, Adrián Suar y Diego Peretti protagonizaron un divertido video en el que se cruzaron por el festejo de la Nochebuena. "¿Es necesario?", enfrentó el productor al reconocido actor que fue parte de Los Simuladores, entre muchas otras ficciones argentinas. Suar y Peretti también aprovecharon el momento para desear una feliz navidad a todos sus seguidores.

Adrián Suar está terminando un 2021 bastante agitado en su faceta laboral. El flojo rating que alcanzó El Trece durante todo el año, su rol como productor de la muy criticada La 1-5/18, su labor como actor en la obra de teatro Inmaduros y la dirección de una nueva película convirtieron al 2021 en un año muy movido para el jefe de Polka. A forma de saludo para sus seguidores, Adrián Suar publicó un divertido video en el que se cruza con Diego Peretti, con quien protagoniza Inmaduros.

"¿Qué hacés con todas esas cosas? No las vas a poner en mi casa", enfrentó el productor a su compañero de obra, mientras Peretti carga con una caja llena de adornos navideños. "¿Y cómo vamos a celebrar si no es poniendo todas estas cosas? ¡Es Navidad!", replicó el ex Los Simuladores, incrédulo por el comentario de Suar, que quiso saber si también había llevado el arbolito característico. "Pensé que lo comprábamos entre los dos", se sinceró Peretti.

Después de ver toda la casa decorada con un motivo navideño, Adrián Suar cruzó a Peretti por su atuendo. "¿Es necesario el sombrero?", insistió el jefe de Polka al ver a su colega usando un gorro navideño, quien remarcó que era parte del festejo típico. El divertido video que termina con los protagonistas de Inmaduros, que volverá al teatro porteño a mediados de enero, deseándoles a todos una feliz Navidad.

El cariñoso posteo de Adrián Suar

En su cuenta de Instagram (@elchuecosuar), el también actor publicó una foto en la que se lo ve muy sonriente junto a su hija Margarita, producto de la relación con la actriz Griselda Siciliani. Junto a la imagen en las que ambos hacen gestos con los dedos de sus manos, "El Chueco" escribió un hermoso mensaje sobre el camino que recorre su hija.

"Feliz de verte crecer cada día. Orgulloso de lo hermosa persona que sos, Marga. Te amo, hija", escribió Suar junto con un emoji de corazón. El posteo no tardó en recibir miles de reacciones y comentarios. "Esta divina Margaaa !! Abrazos a los dos!", escribió entre ellos Diego Torres. Otros colegas como Joaquín Furriel y Leticia Bredice reaccionaron también con emojis de corazón. Por su parte, Griselda Siciliani también optó por los corazones rojos y agregó dos emojis de las manos en posición de rezo.