A qué se dedican Federico y Santiago Cavallero, los hijos de Valeria Lynch.

Valeria Lynch siempre mantuvo su vida privada en completo hermetismo, sin embargo, en el último tiempo se pudo saber a qué se dedican sus dos hijos Federico y Santiago, frutos de su matrimonio con el productor musical Héctor Cavallero. Actualmente los jóvenes tienen 45 y 38 años, respectivamente.

Es que el pasado fin de semana, la cantante brindó su show de cierre de año en el Gran Rex y compartió escenario con sus hijos, quienes son músicos y se especializan en la guitarra. Ubicada en el medio de ambos, comenzaron relatando anécdotas de cuando eran niños, previo a entonar uno de sus máximos hits: "Fuera de mi vida".

Federico y Santiago Cavallero acompañaron a su mamá Valeria Lynch en el Gran Rex.

Aunque los dos siguieron los pasos de su madre en la música, es muy poco lo que se conoce de sus vidas. Se sabe que Federico, fue integrante del grupo Layfe!, junto a Lautaro Rodríguez, con quien editó varios álbumes en la primera década de los dos mil. A su vez, es papá de Benicio.

Por otro lado, Santiago, es actualmente parte de la banda Rey Primate y también acompaña a su madre en la puesta artística y en la escena musical. Es padre de una niña, Julia, fruto de su relación con Agustina Vera, la actriz que saltó a la fama como "chica Disney". Al igual que su famosa madre, los hermanos eligen mantener su vida privada en bajo perfil.

La impensada conexión entre Valeria Lynch y María Becerra

Valeria Lynch es una de las cantantes más queridas del país con más de 50 años de carrera y casi 30 discos en su haber, la artista llena los estadios y teatros cada vez que se presenta, si bien tiene un perfil bajo y no acostumbra a estar en los programas de entretenimiento. Hace unos días visitó Socios del Espectáculo, donde habló de las nuevas generaciones de artistas y la especial relación que la vincula con María Becerra, que sorprendió a todos.

La cantante se refirió a los nuevos géneros musicales que hay y la forma en que llegan a la fama tan rápido las nuevas generaciones. "Hay muchos que tienen mucho talento y que tienen unas voces preciosas, y lo que yo veo es que hay como una moda que es el exceso de autotune para cantar, y hay muchos que deberían sacar ese autotune y mostrar lo que pueden hacer. Yo los conozco y son muy buenos", expresó Valeria Lynch.

Luego, la artista comentó que hay muchos artistas que ocultan su verdadera voz por los excesos de efectos que le ponen a sus canciones. En ese momento, Valeria Lynch contó: "María Becerra fue alumna mía cuando era chiquita y se destacaba mucho. Canta muy bien, pero también pienso que es una moda, es un efecto".

"No está mal porque es un estilo y una forma de comunicarse", agregó la cantante. Asimismo, Valeria Lynch señaló algunos de sus cantantes favoritos de la nueva camada de artistas: "¿Lo conocen a Ca7riel? Es un musicazo, gran músico y gran cantante. Me gusta mucho Wos, me gusta Rusher, me gusta Milo J, me gusta Duki".