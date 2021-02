"No me hinchen las pelotas", Fantino negó una posible candidatura

Con las elecciones legislativas cada vez más cerca, se van definiendo postulaciones y también proponiendo posibles nombres para sumarse a las listas de cada partido. En ese sentido, muchas agrupaciones se acercan a famosos con los que tienen afinidad para ofrecerles lugar en su partido y así poder sumar popularidad y posibles votantes. El último en hablar al respecto fue Alejandro Fantino, que negó una posible candidatura: "No me hinchen las pelotas, no jueguen con mi apellido".

La reciente confirmación de la panelista y bailarina Cinthia Fernández como candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires comenzó con la danza de nombres mediáticos que pueden tener un lugar en las próximas elecciones legislativas que se realizarán en octubre del 2021. La vedette Mónica Farro aseguró que desde distintos espacios también la habían tentado para sumarse a sus filas.

Por eso, no sorprendió cuando el nombre de Alejandro Fantino empezó a girar en diversos medios como para sumarse a la órbita del PRO en su provincia natal de Santa Fe. Aunque fue el mismo periodista el que se encargó de dar por tierra las informaciones en Fantino a la tarde, el programa que conduce diariamente en América TV: "No me interesa, no me gusta, no tengo intenciones".

Las versiones se producen en momentos en que también en la oposición se plantean la posibilidad de postular a Amalia Granata como para diputada en la provincia. La mediática actualmente se desempeña como legisladora provincial. Otro nombre que suena es el del ex futbolista Gabriel Batistuta, que recientemente compartió algunos mensajes políticos en sus redes sociales.

El conductor también recordó que hace unos 15 años se planteó la posibilidad de meterse en política pero que desde entonces cambió su postura y hoy se encuentra muy cómodo en su profesión y estudiando filosofía. Aunque en el 2019 también un político le había propuesto presentarse a gobernador de Santa Fe, según contó el mismo conductor. "No voy a actuar en política, no estoy preparado", agregó Fantino en su programa.

Aunque analizó que "en política es muy común hacer girar" nombres para ver si tienen buena imagen, el conductor aseguró que de ningún espacio se comunicaron con él para ofrecerle una candidatura o charlar al respecto. "No me giren, no operen con mi apellido, no boludeen con mi apellido. Estoy feliz acá y me dedico a esto", cerró el conductor sobre la posibilidad de verlo próximamente en alguna elección.