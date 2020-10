La mediática Esmeralda Mitre arrojó más nafta al fuego de la herencia del diario La Nación, por la que mantiene un fuerte enfrentamiento con sus hermanos. La actriz también apuntó contra otros accionistas del diario que son muy cercanos al macrismo.

El Cantando 2020 y sus conflictos mediáticos quedaron en el recuerdo para Esmeralda, que concentró sus fuerzas en la agresiva puja que tiene con sus hermanos por la herencia de su padre, Bartolomé Mitre. El eje central de la disputa tiene que ver con La Nación, donde su hermano "Bartolito" fue nombrado recientemente en el directorio e hizo enfurecer aún más a la mediática.

En medio de la pelea, Mitre eligió a Informados de Todo (América TV) para romper el silencio a través de mensajes y no se guardó absolutamente nada. Según lo comentado en el programa que conduce Guillermo Andino, la actriz señaló que a lo largo de la historia del diario hubo seis generaciones de la familia Mitre involucradas en la dirección y que "algunas de esas generaciones fueron genios", pero que "algunos fueron ineptos" como el hermano, "que no tiene ninguna clase de estudio para ocupar esa silla".

Asimismo, Esmeralda aseguró que no tiene intención de convertirse en directora de periódico ultraconservador, aunque disparó munición gruesa contra los socios mayoritarios de La Nación: la familia Saguier, un grupo muy cercano al macrismo. "Quiero volar a los Saguier sea como sea", aseveró.

Por su parte, el panelista Luis Ventura, aseguró que la actriz no tolera encontrar errores de ortografía en los títulos del diario y que esa fue la razón por la que amenazó con reclamar en la Justicia un lugar en el directorio. Actualmente, Mitre lleva adelante acciones jurídicas contra su familia y exigió 30 millones de dólares en materia de bienes ocultos o perdidos de su padre. "También dijo que varias generaciones de los Mitre podían comer del blanqueo personal que hizo su padre en vida. Razón por la cual no descarten allanamientos en las próximas semanas", aseguró el ex Intrusos.

Esmeralda Mitre destrozó a sus hermanos y se quebró

Días atrás la actriz se refirió a la turbulenta relación que tiene con sus hermanos en su visita a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

"La muerte de mi padre no fue tan golpe como la traición de mis hermanos", disparó Mitre. Acto seguido, se quebró en sollozos. "No tengo ganas de hablar con ellos. Me duele la envidia, el querer sacarme todo lo que me corresponde. Desde que nací fue el tema, pasa que mi papá ponía orden y me cuidaba", agregó.

Al tiempo que, remarcó: "Me duele que sean tan crápulas, canallas. Siempre me tuve que estar defendiendo de ellos, todos les daba bronca". Además aseguró que no cambiaría su dinero por el amor de quien no la ama.