Sergio Lapegüe cumplió un sueño que tenía en terapia

Sergio Lapegüe pasó 21 días internado por coronavirus, varios de los cuales estuvo en terapia intensiva. Su cuadro de salud se complicó porque es asmático y tuvo una neumonía por la que debió usar un Helmet, un casco que funciona como un novedoso sistema para ayudarlo a respirar. Con todo, logró salir adelante y hoy continua la recuperación en su casa, donde pudo cumplir uno de sus sueños en el momento más delicado de su salud.

El conductor compartió con sus cientos de seguidores imágenes en la que aparece caminando por Banfield que le sacó su hija, Micaela. Allí escribió un emotivo mensaje: “Cuando estaba internado en terapia intensiva siempre le decía a @bochiok que soñaba con desayunar descalzo debajo de los árboles y salir a caminar por mi barrio. No deseaba más. No quería más. Extrañaba ese pequeño placer. Tan hermoso. Tan único. Eran esas mínimas cosas cosas, las que me motivaban a mejorar. A salir del pozo. Aún respiraba gracias a la ayuda del oxígeno. No sabía cuánto tiempo iba a estar con el respirador, ni cuánto tiempo más iba a estar internado. No importaba”.

Sergio Lapegüe pudo salir a caminar por su barrio

Luego, Sergio agregó: “Sin embargo mi sueño era ese, tan sencillo. Volver a caminar por mi lugar. Por mi barrio. El que me vio nacer. Donde está mi familia, mis amigos. Son muchos años en el mismo lugar. Muchos amigos los que crecimos juntos. Después de dos semanas en recuperación en mi casa es lo que hago. Les quiero contar mi felicidad. Mi progreso es lento pero firme. Avanzo muy de a poco. Pero avanzo. Siguiendo el tratamiento con la kinesióloga. Con perseverancia voy recuperándome”.

“Empecé caminando muy despacio 5 minutos por día. Hoy, ya logré caminar 15 minutos seguidos, me canso, si, pero camino. Y eso es maravilloso. Estoy feliz. Se los quería contar a ustedes que siempre son tan generosos conmigo y se preocuparon tanto. Gracias, gracias, gracias.... vamos por más....”, finalizó el conductor de radio y televisión.

El periodista fue relatando a través de sus redes sociales las diferentes etapas del tratamiento médico al que fue sometido. “Quería que la gente viera la actitud que yo estaba tomando frente a esto. Quería decirles que había que ponerle garra y actitud positiva para superar el covid que me atacaba los pulmones”, aseguró Lapegüe a Teleshow sobre su decisión de mostrar su evolución con publicaciones en Instagram.

“Tenía la necesidad de postear. Había tantos pedidos, rezos y preocupación que yo tenía que contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad. Quería agradecer. No lo hacía todos los días, sino cada tres o cuatro. Lo hacía solo cuando notaba algún cambio en mi salud. Si estaba igual, no decía nada”, señaló.

Finalmente le dieron el alta médica, pero continúa en su casa de Banfield realizando un tratamiento de rehabilitación para recuperarse al 100% y poder volver a trabajar. Poco a poco y con la ayuda de los médicos está saliendo adelante y cada avance en su recuperación es celebrado con mucha felicidad.