Graciela Alfano tiene entre ceja y ceja a Yanina Latorre, tras su escándalo en Miami, con la vacunación de su mamá Dora. Luego de acusarla de cotorra y de burlarse en Twitter de algunos de sus dichos, la vedette le agregó un nuevo apodo a la panelista de LAM.

En diálogo con Ángel De Brito, Alfano reveló que se había puesto una remera muy especial para disparar contra todos en el programa. “Me puse mi yarará mood, el que no sabe que es una yarará que googlee”, alertó Grace.

Ante la consulta del periodista sobre Yanina Latorre, Alfano disparó: “Hay tantas, Yanina es una de esas viboritas del montón, hay algunas que son una cobra queen por ahí escondidas, cuidado”, expresó, con una sonrisa en la cara.

Graciela pensó que el periodista estaba enojado con ella por una crítica a su vestimenta y le aclaró por qué dijo eso. “Si estás ofendido por lo que dije ayer en la Jaula de la moda, que no me gustaba la camisa que te regaló Cristian U… Me gusta la camisa sí, no me gusta que te la pongas vos en el aire, si bien hago la excepción que a vos te queda mucho más elegante que a Cristian U, yo te veo con otros tonos, periodista, más serio, más elegante”, le remarcó.

Pero después volvió a la carga por otras angelitas del panel. “Vos Graciela, me estás buscando”, le advirtió Ángel y Alfano le contestó: “Te encuentro poco, vos tenes unas chirolitas que vienen ahí de vuelta, ya las conozco”.

La rubia le explicó que en su panel tiene algunas periodistas como Maite Peñoñori, Mariana Brey y Andrea Taboada, algunas celebrities con voz, como Karina La Princesita, “y luego tenes chirolitas”.

Sin dar nombres, Alfano se explayó, mientras Cinthia Fernández se hacía la aburrida: “Esas personas que no sé de donde le salen los libretos, se los aprenden a la noche y de día cuando los tienen que decir, de pronto, no saben que contestarte… Vos sabes quiénes son las chirolitas”.