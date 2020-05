Marcela Feudale opinó sobre los dichos de Rubén Mühlberger, "el médico de los famosos" que aseguró que tenía una supuesta cura para el coronavirus. "Está jugando con la esperanza de la gente", sostuvo Feudale con indignación y agregó: "Es como prometer la cura del cáncer".

Feudale fue la primera en enfrentar al médico que fue detenido el día jueves por irregularidades en su clínica de estética. La mediática recordó el episodio que vivió en 2013, cuando Mühlberger le diagnosticó problemas de tiroides tocándole la mano. Reconoció que no se sintió humillada, pero sí advirtió que el médico hablaba desde un total desconocimiento.

“Empezó una catarata de insultos, porque dije que me parecía más de un chamán que de un doctor que te diagnostiquen por la mano”, afirmó y rememoró: "Había ido al programa a presentar una pócima mágica que te hacía vivir 160 años . Y me acorde de la película La muerte le sienta bien . En un momento hablamos de terapias anti-age, y me tomaron como ejemplo. Me levantó la pollera para verme la medialuna de la cola , y me dijo que tenía retención de líquidos. Me sentí muy invadida. También dijo que soy malhumorada, y problema de envejecimiento precoz".

Feudale opinó sobre la posible detención del esteticista y dijo que "la Justicia determinará la culpabilidad", aunque reconoció que en Argentina hay muchos casos similares que quedan impunes.