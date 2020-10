Ezequiel Guazzora fue molido a golpes delante de cámara por un militante macrista.

El periodista Ezequiel Guazzora fue molido a golpes delante de cámara. El hecho ocurrió en Berazategui, mientras el reportero se encontraba dialogando con uno de los comerciantes del lugar. "Más de 200 días de pandemia en el país, y la cosa...", expresó el protagonista, cuando de pronto dos jóvenes se le acercaron para agredirlo. Primero la tensión sólo tuvo una verborragia intensa, pero luego la situación se fue de las manos.

"Yo no grité nada, dije 'Aguante Macri'", expresó el agresor, a quien Guazzora le contestó: "Vos me lo gritaste a mí, porque yo estoy parado ahí. Y vos me reconocés, ¿no me lo decís a mí? Seguí caminando, que yo estoy laburando. Vos sabés quien soy yo, vos me conocés". El periodista sintió que el manifestante macrista intentó sacarlo de quicio, y segundos después le solicitó (inmerso en un mar de tensión) que lo deje trabajar con normalidad.

El momento en que Ezequiel Guazzora fue molido a golpes en Berazategui

Por su parte, el macrista le respondió: "Sos perseguido me parece. ¿Quién sos? ¿Quién es? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tanto tiempo tenés para gritarme a mí?". Cuando la situación pasó a mayores, Guazzora intentó distanciarse del agresor, aunque sólo logró enfurecerlo aún más.

"¿Qué hacés?", enfatizó la persona que interrumpió a Guazzora, tomándolo con violencia y derrumbándolo al piso. "Me rompiste el micrófono", atinó a decir el periodista, quien también fue testigo de las agresiones a su camarógrafo que nada tuvo que ver en el (primer) intercambio de palabras. La intolerancia macrista está a la orden del día, y este episodio fue uno más de los tantos que (lamentablemente) nos acostumbramos a ver en los últimos tiempos.

No es la primera vez que Ezequiel Guazzora es agredido por manifestantes macristas. El día 27 de agosto, en una de las tantas marchas anticuarentena que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, el periodista terminó tendido en el suelo y con asistencia médica.

Siendo víctima de una brutal golpiza, Guazzora sufrió politraumatismos y así se expresó en redes sociales tras el insólito episodio vivido. En forma contundente, y mediante su cuenta personal de Twitter, el periodista y conductor de Quien quiera oir que oiga manifestó: "Ver estas imágenes realmente me indignan, por mi familia, por mis seres queridos. Pensar diferente a otra persona parece que, en Argentina, te da derecho a que te violenten. Politraumatismos en todo el cuerpo, ¡causado por las bestias ANTITODO!".