El conductor de F90 tuvo que pedir disculpas frente a cámara.

Se sabe que Carlos "El Cai" Aimar es uno de los personajes más temperamentales que tiene el programa F90. Fiel a sus convicciones y con el rol de director técnico a flor de piel, quien supo dirigir a Boca Juniors es el panelista más verborrágico al momento de subir la tensión en el estudio de ESPN. De hecho, este martes explotó contra el periodista Leo Gabes y lo defenestró con una frase contundente: "No entienden un carajo".

Analizando el partido que jugó River ante Racing y el planteo defensivo de "La Academia" en el estadio Monumental, "El Cai" se indignó por las constantes críticas al entrenador Juan Antonio Pizzi y se puso de su lado para justificar el por qué del accionar de los de Avellaneda en el apático 0-0 del pasado domingo. "¿Vos hubieses hecho lo mismo? Si hubieses perdido te echan. ¿Qué carajo hacías? Sentado ahí decís, se abusó, se abusó. ¡Las pelotas!", comenzó diciendo el exentrenador.

"¿Quién dice que va a salir campeón? Está tratando de salir de la situación que está viviendo. Vos sentadito ahí es fácil, hablás, hablás y hablás. Nadie te echa. Ponete en lugar de los otros también. Que así es fácil, vivo", exclamó "El Cai" Aimar, molesto con Leo Gabes y dejándole en claro que no entenderá jamás (según su análisis) la profesión de un DT de fútbol.

Completamente sacado, "El Cai" Aimar sentenció: "¿Qué esperaban todos decime? ¡Pero sí! Me da bronca. Sentado ahí hablan con una autoridad que pareciera que entienden todo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Está defendiendo su laburo. ¿Vos qué entendés de ese laburo? Metete en el lugar del entrenador, ¡no entienden un carajo!".

Luego de este episodio, "El Pollo" Vignolo pidió disculpas "en nombre de 90" y saludó a Mariano Closs (conductor de F12, programa que integra Leo Gabes y que le da el paso a F90 en la continuidad de la programación) para luego arrancar su habitual editorial. ¿De qué trató la misma? Justamente, del planteo de Pizzi en el estadio Monumental.

La confesión del Pollo Vignolo sobre su vida privada

En su editorial del día martes, y en la primera edición de ESPN F90, "El Pollo" Vignolo volvió a hablar de su vida privada para luego encarrilar el hilo de conversación hacia el plano futbolístico. Esta vez, el conductor optó por dar detalles de su estado de ánimo y del análisis que hace el conferenciante y escritor español Víctor Küppers sobre esta faceta del ser humano.

"Me gusta escuchar a Víctor Küppers, habla sobre cuestiones emocionales. Da gusto, después les voy a pasar un par de links en donde lo pueden seguir. No es de acá, es un fenómeno. No sé si a todos les pasa lo mismo: ¿vieron que los viernes están de mejor ánimo? ¿Vieron que los sábados a la mañana están de buen ánimo y que todos dicen que los domingos a la tardecita están de mal humor? Yo quise saber por qué", comenzó diciendo una de las figuras de ESPN.

¿A qué quiso llegar "El Pollo"? Al partido que Racing le propuso a River en el estadio Monumental. En este caso, la mente del DT de "La Academia" se adelantó a lo que venía y es por eso que le jugó de forma inteligente a los de Gallardo en el estadio Monumental. Al menos, así lo quiso dejar en claro Vignolo en su editorial, ante la atenta mirada de sus panelistas.