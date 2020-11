Majul defendió a Elisa Carrió, atacó a Graciana Peñafort y a C5N

Luis Majul volvió a la carga por Cristina Kirchner luego de que los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa citaran a declaración indagatoria a Elisa Carrió por la causa de espionaje ilegal. Durante el día, varios diputados de la Coalición Cívica mostraron su indignación en redes sociales y defendieron a la dirigente que aprovechó para retuitear los mensajes de apoyo. "¿Por qué decimos que Cristina Fernández quiere meter presa a Elisa Carrió? Cristina está tan apurada y tan desesperada para lograr su impunidad que ya ni siquiera le importa tanto que se noten sus deseos de venganza", comenzó el conductor.

En su editorial para La Nación Mas, la acusó de estar "lanzada" y expresó: "¿Cómo se explica que su abogada personal, con sueldo en el Senado, Graciana Peñafort, pida una declaración indagatoria para Elisa Carrió? Tenés que ser seria y tener fundamentos para pedir una indagatoria, eh". Y agregó, acusando fuertemente a otro medio: "El primer medio que logró semejante primicia fue, cuando no, C5N. El canal de Cristóbal López, Fabián de Sousa... El canal de la venganza". En el medio, acusó a CFK de lograr distintos objetivos desde que arribó a la vicepresidencia.

A su vez, Majul explicó que "está desesperada porque todavía no puede detener la prosecución del juicio oral por la obra pública. Todavía no puede impedir que arranque, en algún momento, el juicio oral y público por Hotesur y Los Sauces y tampoco puede voltear la causa de los cuadernos de la corrupción". Según él, esto se debe a que "no tiene los mínimos elementos para demostrar su inocencia". Y sumó: "Por eso quiere meternos a todos en la misma bolsa. Por eso sus abogados quieren meter presa a Carrió. Pero Carrió no es Cristina. Y nosotros tampoco".

Al mismo tiempo se refirió a su futuro y dio su opinión de por qué la ex presidenta no se encuentra tras las rejas. "Cristina Fernández no está presa porque la protegieron sus fueros. Sino, estaría presa. Bonadio le pidió la prisión preventiva y sin fueros, los que le garantizo el Senado, estaría presa". Y comparó la situación de Carrió, enviando un mensaje: "Si la quieren meter presa, no les va a ser tan fácil. Cuando lo pretendieron hacer con nosotros, el mero intento generó tanto ruido que los impulsores debieron dar marcha atrás. De hecho, algunos están escondidos y no aparecieron más".

Por último, en relación a los abogados Peñafort y Rúa, explicó que "acusan a Carrió de haber utilizado las escuchas, que ellos llaman ilegales, y sirvieron para revelar el Operativo Puf. Es decir, el armado de la causa con más pruebas de la Argentina, la de los cuadernos de las coimas y la corrupción". También acusó a "los operadores de Alberto y Cristina" de cumplirle todos sus pedidos y de ayudarla a cumplir su agenda de la venganza y la impunidad.