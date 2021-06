Expertos piden abandonar la idea de contacto con alienígenas, ya que podría ser peligroso para la humanidad

El reconocido físico y ex editor de la revista Nature, Mark Buchanan, lidera un grupo de expertos que aseguran que es peligroso asumir que los posibles visitantes extraterrestres vendrán en paz.

La literatura y el cine están repletos de alienígenas malignos cuyo único objetivo es destruir a la humanidad y a la Tierra. Una idea que, según algunos científicos no sería tan descabellada. Liderados por el reconocido físico Mark Buchanan, un grupo de expertos pide que los seres humanos no continúen buscando contactarse con extraterrestres, ya que podrían poner "en peligro a la humanidad". "Sería peligroso asumir que cualquier posible visitante de otro planeta vendrá en paz", coincidieron astrónomos con Buchanan.

Aunque aún no se esclarecieron los hechos, los avistamientos recientes de objetos a velocidades hipersónicas y desafiando las leyes de la física por parte de pilotos de la Marina estadounidense ganaron reconocimiento entre quienes creen que se trata de alienígenas y no de amenazas chinas o rusas, como consideraron algunos ex funcionarios militares estadounidenses. El ex editor de la revista científica Nature, Mark Buchanan, afirmó en un artículo publicado en el Washington Post que deberíamos estar agradecidos de todavía no haber tenido contacto con civilizaciones extraterrestres.

"Intentar comunicarse con los extraterrestres, si es que existen, podría ser extremadamente peligroso para nosotros", expresó su preocupación un grupo de astrónomos, según detalló el físico en su columna de opinión en el diario más antiguo y popular de la capital estadounidense. Por otra parte, este grupo de científicos apeló a que la búsqueda del contacto con extraterrestres debe ser más cauto: "Necesitamos averiguar si es prudente, o seguro, y cómo manejar esos intentos de manera organizada".

Si bien no toda la comunidad científica está de acuerdo con los planteos de Buchanan, el físico también recalcó que es probable que los seres de otros planetas sean más avanzados que los humanos, por lo que la amenaza sería aún mayor. Otros expertos indican que un contacto con seres de otros planetas podría beneficiar a la humanidad ya que se tendría a disposición una tecnología superior, que permitiría brindarle una mayor sostenibilidad al planeta y también curar enfermedades.

En el último tiempo se filtraron filmaciones de personal de la Armada estadounidense avistando ovnis.

Después de que se filtraran una serie de imágenes reciente con avistamientos de ovnis, el Congreso estadounidense ordenó a funcionarios de inteligencia que compilaran un expediente, que será publicado este mes. Según distintas filtraciones, el informe indicaría que el Pentágono no puede explicar alrededor de 120 avistamientos producidos por personal de la Armada en los últimos 20 años, ya que se trataría de tecnología no conocida por los expertos. En los últimos años, estos fenómenos aéreos no identificados pasaron de formar parte de teorías conspirativas a ser una real preocupación para las autoridades.