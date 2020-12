Uno de los interrogantes que más inquieta al mundo de la ciencia es saber si hay vida extraterrestre en algún rincón del universo. Según el general retirado israelí y profesor actual Haim Eshed, la respuesta es sí, pero esto se ha mantenido en secreto porque "la humanidad no está preparada".

Hablando en una entrevista con Yediot Aharonot, Eshed, quien se desempeñó como jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 30 años y ha recibido tres veces el Premio de Seguridad de Israel, explicó que tanto Israel como Estados Unidos han estado lidiando con extraterrestres durante años. El militar retirado sostiene que existe "un acuerdo" entre el Gobierno de Estados Unidos y una "Federación Galáctica" de extraterrestres.

El exjefe de seguridad espacial de 87 años dio más descripciones sobre exactamente qué tipo de acuerdos se han hecho entre los extraterrestres y los Estados Unidos, que aparentemente se han hecho porque desean investigar y comprender "la estructura del universo". Esta cooperación incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas.

Si es cierto, esto coincidiría con la creación de la Fuerza Espacial por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la quinta rama de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, aunque no está claro cuánto tiempo ha estado ocurriendo este tipo de relación, si es que existe alguna, entre los Estados Unidos y sus aliados extraterrestres.

Pero Eshed insiste en que Trump los conoce y que estaba "a punto" de revelar su existencia. Sin embargo, la Federación Galáctica supuestamente le impidió hacerlo, diciendo que deseaban evitar la histeria masiva ya que sentían que la humanidad necesitaba "evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales", informó Yediot Aharonot.

"Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Pero hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios; soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando", apuntó Haim Eshed, que hizo revelaciones similares en su libro 'El universo más allá del horizonte, conversaciones con el profesor Haim Eshed'.

“Dramático y extraño”, el asombro de la NASA por un impresionante fenómeno

Datos recopilados por el Telescopio Espacial Hubble develaron que la nebulosa Hen 3-1357, más conocida como Mantarraya, desapareció de forma anticipada en las últimas dos décadas. El fenómeno sorprende por la velocidad con la que ocurrió.

Las imágenes del Hubble de 2016 fueron comparadas con las de 1996 y muestra como el brillo de la nebulosa se atenuó de forma intensa y hasta cambió de forma. Según las descripciones, los bucles brillantes azules, fluorescentes y los filamentos de gas hacia el centro de la nebulosa están casi desaparecidos. En tanto que los bordes ondulados que dieron el apodo a la nebulosa son casi imperceptibles.

"Esto es muy, muy dramático y muy extraño", afirmó en un comunicado de la NASA el miembro del equipo descubridor Martín A. Guerrero del Instituto de Astrofísica de Andalucía. "Lo que estamos presenciando es la evolución de una nebulosa en tiempo real. En un lapso de años, vemos variaciones en la nebulosa. No hemos visto eso antes con la claridad que obtenemos con esta vista", resaltó.