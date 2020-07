Demuestran que el impacto de un asteroide extinguió a los dinosaurios

Investigadores publicaron en el sitio científico estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) el modelo diseñado del impacto del asteroide Chicxulub contra la Tierra hace 66 millones de años pudo finalmente demostrar que fue este evento el causante de la extinción de los dinosaurios.

Un cráter de 180 kilómetros de ancho formado en la Península de Yucatán de México, llamado Chicxulub, sirvió para fijar la fecha del impacto. Muchos científicos creen que la lluvia radiactiva causada por la colisión mató a los dinosaurios.

Hasta el momento, varias teorías eran las que justificaban el fenómeno. Algunas sugerían que decenas de miles de años de intensa actividad volcánica podrían haber sido la causa del evento, que también mató a casi el 75% de la vida en la Tierra.

Según la nueva investigación, el asteroide chocó a la Tierra en los mismos tiempos en que hubo erupciones volcánicas, pero el efecto devastador lo provocó el cuerpo celeste.

Pero ahora, un equipo de investigación del Imperial College London, la Universidad de Bristol y el University College London demostró que solo el impacto de los asteroides podría haber creado condiciones desfavorables para los dinosaurios en todo el mundo. También muestran que el vulcanismo masivo podría haber ayudado a la vida a recuperarse del ataque de asteroides a largo plazo.