Un equipo internacional de astrónomos anunció haber encontrado pistas de lo que podría ser un planeta habitable en el sistema estelar de Alpha Centauri a 4,37 años luz de distancia de la Tierra. El exoplaneta podría ser uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos y pone esperanza en los astrónomos para encontrar una alternativa de vida humana fuera del Planeta Tierra. Si se confirman los indicios, se podrían duplicar las posibilidades de hallar vida en un exoplaneta, señalan los especialistas.

Los investigadores nunca habían encontrado indicios de posibilidad de vida en Alpha Centauri pero una publicación reciente en Nature Communicatios reveló que un equipo internacional de astrónomos encontró una señal de una brillante imagen térmica procedente de la zona habitable de Alpha Centauri A, luego de analizar imágenes tomadas por el telescopio del Observatorio Europeo del Sur (ESO) ubicado en Chile. El hallazgo forma parte del proyecto Near Earths in Alpha Centauri (NEAR, por sus siglas en inglés) y de la iniciativa astronómica Breakthrough Watch, fomentada por el mega millonario ruso Yuri Milner.

El proyecto tiene como objetivo buscar planetas rocosos similares en tamaño a la Tierra que se encuentren alrededor de Alpha Centauri y otros sistemas ubicados a 20 años luz de la Tierra. El proyecto también permitió actualizar las instalaciones del observatorio chileno y de su telescopio. El hallazgo en Alpha Centauri se produjo luego de analizar más de 100 horas de materiales y datos recolectados por el telescopio.

Los astrónomos aclararon que el planeta descubierto podría ser del tamaño de Neptuno. En caso de que albergue vida, la misma sería en forma de microbios suspendidos en el aire.