El ramal Korn-Chascomús acerca a los ciudadanos del AMBA a la naturaleza.

Se confirmó que regresa un antiguo servicio de Trenes Argentinos que permite a los ciudadanos del AMBA llegar a un destino ideal para una escapada y conectar con el aire libre. Se trata del ramal Korn-Chascomús de la Línea Roca; ya están confirmados los horarios y los precios para tomar este transporte.

El servicio funcionará de lunes a domingos y se trata de una opción perfecta para aquellas personas que buscan despejar su mente del caos de la ciudad y no tienen auto. El costo del pasaje es muy económico: solo 1200 pesos para un viaje de larga distancia, un número impensado si se piensa al mismo trayecto en coche.

Estaciones entre Alejandro Korn y Chascomús

Alejandro Korn

Domselaar

Coronel Brandsen

Jeppener

Altamirano

Gándara

Chascomús

En la estación de Alejandro Korn se realiza el trasbordo del tren que viene desde Constitución a una formación diesel que recorre los 74 kilómetros restantes hasta llegar a Chascomús, una ciudad con muchas opciones para los visitantes. El tiempo que demora el tren en llegar desde Alejandro Korn hasta Chascomús es de 1 hora y 20 minutos, tiempo que se pasa súper rápido si se viaja con amigos o en familia, o incluso solo acompañado por un libro o música.

Chascomús tiene una amplia variedad de propuestas turísticas: si bien la laguna, eje fundamental del crecimiento de la ciudad y su mayor recurso natural, es el centro de actividades como la pesca y los deportes náuticos, también se destacan experiencias rurales como las cabalgatas y los días de campo. Además, entre los íconos locales resalta la antigua estación de trenes, un sitio que rememora el rol clave del ferrocarril en la historia de Chascomús.

Chascomús.

Lista de precios del servicio entre Alejandro Korn y Chascomús

A Domselaar: $ 224,00

A Coronel Brandsen: $ 497,78

A Jeppener: $ 684,44

A Altamirano: $ 808,89

A Gándara: $ 871,11

A Chascomús: $ 1.120,00

Chascomús.

Horarios de trenes hacia Chascomús

Tren 801: 06:00 - 07:28

Tren 803: 10:08 - 11:36

Tren 805: 14:15 - 15:43

Tren 807: 18:32 - 20:00

Chascomús.

Horarios de trenes desde Chascomús