BALC: Bariloche se prepara para una semana gastronómica inolvidable.

La primavera en Bariloche viene con aromas irresistibles: del 6 al 13 de octubre, la ciudad patagónica celebrará una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC), el evento gastronómico más esperado del año que convierte a la ciudad en el epicentro de los sabores patagónicos. Ideal para una escapada distinta, BALC propone una experiencia completa entre paisajes de ensueño, cocina de autor y propuestas para todos los públicos.

Más de 80 restaurantes y bares participarán con menús especiales y descuentos del 20% para quienes utilicen la Tarjeta de Beneficios BALC. El Centro Cívico será el corazón de la feria gastronómica, donde productores de Río Negro ofrecerán sus cervezas artesanales, chocolates, dulces, ahumados y vinos orgánicos, entre otras delicias locales.

Cómo es la programación de Bariloche a la Carta

La programación incluye clases magistrales de chefs reconocidos, degustaciones gratuitas, catas y espectáculos infantiles, con el personaje Supersaludable como figura central. Además, habrá una “Hora silenciosa” de 12 a 13, reduciendo estímulos sonoros y lumínicos para que personas con autismo también puedan disfrutar del evento. Las entradas anticipadas cuestan $1.800 (más servicio), mientras que los menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad (con acompañante) ingresan gratis.

Este evento se suma al calendario de grandes celebraciones que tiene la ciudad, como la reciente 54ª Fiesta Nacional de la Nieve, que volvió a colmar de turistas y vecinos el Centro Cívico, con desfiles de esquiadores, concursos tradicionales y shows multitudinarios.

Bariloche a la Carta (BALC) es una de las propuestas gastronómicas, culturales y turísticas más importantes del país.

Con BALC, Bariloche refuerza su atractivo como destino ideal para una escapada que combine paisajes, cultura y la mejor gastronomía de la Patagonia, en una experiencia que promete conquistar todos los sentidos.