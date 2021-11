Wanda reveló qué decían los mensajes entre Icardi y La China Suárez

La celebridad de redes se sinceró sobre el momento de bronca que vivió al ver los chats de su esposo y "La China" Suárez.

Wanda Nara se expresó en un especial de Susana Giménez sobre todo lo acontecido en su reciente conflicto marital, cuando Mauro Icardi la engañó con "La China" Suárez. La celebridad de redes se refirió al momento en que encontró los chats subidos de tono de su esposo con la actriz de Casi Ángeles.

"Estábamos en el campo, somos una familia muy pegada. Yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas y me pidió una foto. Agarré el celular de él y buscando empecé a ver pantallazos de un chat, con una mujer muy famosa (Suárez). Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad, obviamente que se empiezan a generar un montón de versiones, es normal", comenzó la influencer.

Wanda continuó sobre cuán acostumbrada está al manejo de loso medios: "Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años. Lo tengo muy claro. He vivido separaciones o peleas con otras parejas, también la ha pasado mi hermana. A veces, cuando no querés hablar, del otro lado empiezan a inventar. Es parte de esto. Es el precio que pago por mi impulso. En ese sentido la culpa la tuve yo, porque antes de hablar con mi mejor amiga o mi hermana, como tenia mi teléfono en la mano, lo primero que se me vino a la cabeza fue subir esa historia de Instagram".

Ante la pregunta de si era la primera vez que le revisaba el celular a Mauro por parte de Susana, Nara respondió: "Estaba buscando una foto. Pero siempre busqué y revisé y nunca encontré nada. Tenemos confianza. Es una relación donde siempre nos contamos todo. Yo con él y él conmigo". Sobre el contenido de los mensajes, Wanda Nara no brindó mayores detalles aunque sí explicó que fueron con el tinte suficiente como para replantearse la relación.

La palabra de Wanda Nara sobre su relación con "La China" Suárez

"Amiga no era. Teníamos una relación cordial y a partir de eso que vi, mi enojo fue una mirada machista, como tenemos en general con todos. Una mujer puede hacer con su vida lo que quiere. Una mujer como yo, una hubiera escrito los mensajes que mandó ella", siguió la hermana mayor de Zaira Nara, sobre el vínculo que tenía con la actriz.

Nara también se refirió a la ausencia de situaciones de este estilo en su relación con Icardi, antes de este escándalo: "Se dicen muchas cosas. Nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer. Te lo puedo jurar por mis cinco hijos".