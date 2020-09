Mientras se toma un descanso de la televisión y se encuentra totalmente abocada a la maternidad, Paula Chaves disfruta de sus hijos y de la relación que comparte con Pedro Alfonso. Recordemos que el pasado 5 de julio, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, nació la pequeña Filipa y a través de sus redes sociales aprovecha para compartir diferentes momentos de la familia.

Esta vez, la conductora compartió una imagen donde se la ve sentada en un sillón con la bebé durmiendo sobre su pecho. "Horas y horas", escribió junto a la tierna fotografía, algo que es bastante regular en su cuenta oficial de Instagram. Pero, entre los comentarios, una seguidora le realizó un insólito cuestionamiento con respecto a la situación.

"¿Por qué no la acostás? Si duermen en su coche o cuna, no entiendo", preguntó irónicamente. Y entre tantos buenos comentarios, Paula no dudó en cruzarla fuertemente: "Patri, ¡porque no se me canta! Al margen de que si la pongo en la cuna se despierta...". Si bien no suele reaccionar en redes, la modelo mostró toda su molestia por el mensaje recibido.

Tras esto, muchos seguidores y muchas seguidoras aprovecharon para felicitarla por la contundente respuesta. "Excelente, Paula. Bien ahí, a la gilada ni cabida", expresó una de ellas. "¿Alguien te dijo qué hacer con tus hijos? Gran error. Mi nieta es una beba de casi 2 años y duerme con sus papás, toma la teta. Deberías ver lo feliz y tranquila que es", dijo otra. "Y porque podés, querida!", tiró una tercera.

La seguidora en cuestión, Patricia Zuaga, reapareció y se expresó algo molesta: "Si no decís lo que quieren escuchar, ¡te matan!". El resto de los fanáticos y fanáticas de Chaves la criticaron duramente y le dejaron en claro que cada uno, con sus hijos, se maneja como quiere. Recordemos que, sumados a Filipa, la conductora también es madre de Olivia y Baltazar.

Así fue el cruce: