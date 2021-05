Sylvestre cocinó una polenta y le tiró un "palito" a MasterChef Celebrity.

Por el estudio de MasterChef Celebrity 2 pasaron varios famosos por fuera de los participantes de esta temporada. Nito Mestre, Pepe Cibrián Campoy, Malena Guinzburg, Ernesto Tenembaum y Lali Espósito fueron algunas de las figuras más destacadas que se animaron a probar su destreza en la cocina, alimentando la expectativa de los fanáticos del reality de que puedan ser contactados en caso de un posible MasterChef Celebrity 3. Y en redes sociales, el que tiró una indirecta a Telefe fue el periodista Gustavo Sylvestre, quien se mostró vía Instagram cocinando una polenta con estofado y aseveró "Nunca me invitarían".

"¿Qué tal?,¿cómo les va? Comenzó la temporada de otoño - invierno de 'La Cocina del Gato' y lanzamos, para el fresquito, polenta a full", anunció Sylvestre en un video que subió a su cuenta de Instagram cocinando una olla de polenta. "Miren que polentaza estoy haciendo", agregó, a lo que el dispositivo que lo filmaba acercó el enfoque hacía la preparación del periodista.

Mostrando otra olla, Gustavo Sylvestre replicó: "Ya tengo preparado el tuco con carne, para ponerle. Y después, el queso. Espectacular. Estos son platos señores. ¡Que MasterChef! ´Popular y nacional. Vamos todavía". Para cerrar, mostró como le quedó el emplatado final de la polenta y explicó: "Abajo queso mantecoso para que se derrita. Luego, la polenta caliente Otra feta de queso. La salsa con carne, y arriba todo el queso rallado. Queda espectacular".

Con el "palito" directo a MasterChef Celebrity el conductor de C5N interactuó con sus seguidores y respondió a algunos comentarios, opinando sobre el reality. "Para cuando a Masterchef Gustavo?", preguntó un seguidor, a lo que Sylvestre respondió, categórico: "Nunca me invitarían". No obstante, es común que el periodista se muestre cocinando en su cuenta de Instagram, donde comparte recetas y se divierte, sin esquivar algunas críticas hacia los participante de MasterChef (como cuando habló del episodio de los menudos de pollo en el programa y disparó "no puedo creer como se horrorizaban por un menudo de pollo"). Solo queda esperar si la producción del reality más exitoso de Argentina considera al conductor para una futura nueva edición del certamen con famosos, al que ya quedó demostrado que hasta los periodistas se animan.