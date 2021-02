El blooper de Belén Francese en su luna de miel.

Belén Francese está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Embarazada de cuatro meses, viajó junto a Fabián Lencinas, su flamante marido, a República Dominicana como luna de miel. Desde allí, la vedette compartió en sus redes sociales las mejores fotos de la pareja, disfrutando de las playas paradisíacas y mostrando su pancita. Y fiel a su estilo espontáneo y relajado, no dudó en exponer un divertido blooper que protagonizó en el hotel donde se hospedan.

"¡Ahora entiendo porque me miraba todo el mundooooo! ¡Y yo creyéndome que estaba Diosa! OMG No solo crece la panza", escribió "Belu" junto a una imagen en la que se la ve de espalda con el vestido roto a la altura de la cola. Según relató en sus historias de Instagram, estuvo paseando por las instalaciones del hotel sin percatarse de su problema de vestuario. Y cuando se dio cuenta, luego de almorzar en un restaurante, automáticamente decidió grabarse en pleno ataque de risa.

Semanas atrás, Francese visitó el programa de Florencia Peña y reveló que el embarazo la hace sentir más sexy. "Con mi marido estoy teniendo sexo furioso. Yo me veo una diosa mortal, y mi marido dice que soy una diosa mortal ¿Qué va a decir?", dijo con mucho humor. También reveló que está esperando un varón, pero por el momento no quiere decir cómo lo llamará para que la gente no opine sobre su decisión.

Además, Francese fue noticia debido a las declaraciones recientes sobre haber confundido los síntomas del embarazo con los del COVID-19. "Cuando supe que estaba embarazada, quedé en shock porque me sentía rara y creí que tenía Covid. Había un asado en casa pero igual me hice un test y dio positivo. Como no estaba segura del todo le escribí a mi ginecóloga. Me dijo que me hiciera otro test. Esta segunda vez no quise ver el resultado, y lo dejé escondido en el baño", recordó la modelo sobre su primera impresión al enterarse que iba a tener un bebé, en diálogo con "Hay que ver" (El Nueve).

"No le dije nada a Fabián porque no me animaba. ¡Fue muy fuerte! No caí por tres días", siguió diciendo Francese. Esa noche tuvo insomnio y lo despertó a su marido para decirle que creía que tenía coronavirus, pero que se había hecho un test de embarazo y le había dado positivo. "Ahí se despertó, le conté que había un segundo test en el baño y fue a buscarlo. Cuando vio que también dio positivo, se puso a llorar",