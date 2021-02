Susana Giménez se mostró conmocionada por el femicidio de Úrsula Bahillo.

El femicidio de Úrsula Bahillo causó dolor en la sociedad argentina y muchos famosos clamaron justicia por la mujer asesinada en manos de su exnovio policía. Una de las personalidades que se sumó a este pedido desesperado fue la conductora Susana Giménez. "Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente", advirtió la diva de los teléfonos en un posteo de Instagram.

Susana reaccionó al video publicado por la actriz Natalie Pérez, quien se mostró llorando para pedir por Úrsula y por el fin de la violencia de género. "Esto no puede pasar más, esto no tiene que pasar más. Ni una menos. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué", arrancó en su reflexión sobre los femicidios.

Y señaló: "Que el mundo sea una porquería para quienes son una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas, de eso no nos podremos escapar". Además, le pidió encarecidamente al Presidente Alberto Fernández que haga algo para que las cosas cambien y no haya más mujeres asesinadas en Argentina.

Interpelada por la publicación de Natalie, Susana Giménez respondió con dolor e indignación: "De acuerdo total, ¿cómo es posible? Todos los días muere una mujer en manos de algún violento enfermo". Llevando su descargo al campo personal, Susana recordó su propia experiencia y sentenció: "Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente".

Hace un tiempo y en el marco de una entrevista, Susana Giménez había confesado que el boxeador Monzón la había golpeado una sola vez en un hotel de Nápoles. "No me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro... Me pegó esa noche en Italia, fue horrible, me dejó un ojo negro", había reconocido la conductora de "Hola Susana".