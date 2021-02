Fuerte descargo: Martín Cirio reapareció y despotricó contra sus amigos.

Meses atrás Martín Cirio -popularmente conocido en redes como "La Faraona"- estuvo involucrado en una polémica por viejos tuits que lo llevaron a enfrentar una causa judicial por apología del delito. En dichos comentarios el youtuber había manifestado las ganas de estar en situaciones sexuales con menores de edad. Luego de un vendaval de linchamiento mediático, Cirio reapareció para publicar un fuerte descargo en el que apuntó a sus amigos influencers. "Me soltaron la mano", reflexionó.

A través de su cuenta secundaria de YouTube, "Martina, tu bella amiga", Cirio hizo un largo desahogo donde contó todos los detalles del calvario que atravesó y por el que decidió irse del país a recapacitar sus acciones. "Cada vez que hago preguntas y respuestas en Instagram, la gran mayoría es ‘¿te soltó la mano tal?’, ‘¿quiénes te soltaron la mano?’ y la verdad era algo que no quería responder sin antes trabajarlo yo", arrancó explicando.

Y siguió: "¿Qué pasó con mis amigos influencers y youtubers? Cuando me acosaron con mentiras, intentaron instalar esta idea de que soy un pedófilo. Hubo muchísima gente que desapareció, de distintas formas. Con los que tenía más trato lo que pasó fue que hicieron un silencio demoledor». «A ver, hay dos silencios cuando hay un escándalo en las redes. Cuando hay un escandalo, en el momento más alto, cuando uno sale a defender casi siempre terminas vos bardeado y no le sirve al otro. Entonces bueno, hace silencio hasta que pase todo y puedas hablar".

"Ese silencio siempre es puertas afuera, no puertas adentro. Puertas adentro uno está, sobre todo cuando sabés que son mentiras, porque yo puedo entender que gente que no me conoce diga ‘uh, ¿qué onda esto?’ pero la gente que si me conoce y que sabe cómo los medios se manejan y cómo se fabrican las mentiras. Cuando explotó todo, yo pasé por días oscurísimos. Fue muy abrumador. Necesité a mis amigos, los necesitaba. Tuve pensamientos suicidas, fue muy difícil", profundizó "La Faraona", que durante la polémica pidió perdón por sus aberrantes comentarios.

Para cerrar su testimonio, Cirio manifestó con contundencia: "Todo fue una fabricación y una mentira, pero mis amigos desaparecieron y fue muy doloroso. No recibir un mensaje ‘che, ¿cómo estás?’, ‘¿necesitas algo?’, ver que los mensajes míos lo dejaban en visto, los audios los escuchaban dos semanas después, fue como ‘bueno, ya está. No te importa'. El tema fue cuando el silencio se extendió mucho en el tiempo, es como si me estuviesen castigando. Cuando estaba ahí arriba, estaban todos queriendo juntarse conmigo y de repente muchísimos me dejaron de seguir o era como si no existiera. Era como que todos se habían puesto de acuerdo para desaparecer. Fue muy loco eso. Me sorprendió muchísimo".