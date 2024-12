Bullrich, sobre el gendarme detenido en Venezuela: "Sabemos dónde está"

Luego de que se conociera la detención en Venezuela de un gendarme argentino en el paso fronterizo con Colombia, la Cancillería de la Nación expresó su repudio a la detención a la que calificó como "arbitraria". Esta tarde, en declaraciones radiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó tener datos del paradero de Agustín Gallo. Horas antes, la familia del gendarme protestó la falta de información brindada por el gobierno de Javier Milei.

“Nosotros sabemos donde está. Está en una base de inteligencia en Táchira. La citaron a la madre de la novia pero ella por un tema de seguridad no se acercó, ella es abogada”, dijo la ministra en declaraciones a Radio Mitre. Según sostuvo la titular de la cartera de Seguridad, a Gallo “lo han tomado de rehén del régimen" por lo que están "trabajando con el canciller (Gerardo) Werthein para que cese este secuestro de este gendarme y pueda volver con su familia”.

“La Gendarmería, y esto es una primicia, con acuerdo del Ministerio de Seguridad acaba de presentar una denuncia penal por este secuestro de un ciudadano argentino, que no había ido como miembro de la Gendarmería sino como ciudadano argentino”, declaró.

En ese contexto, volvió a cruzar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “Vamos a luchar por todos los medios porque este secuestro es absolutamente ilegal, muestra que no hay derechos humanos ni libertad de las personas y vamos a defender a nuestro gendarme con todas nuestras fuerzas”, apuntó.

Por último, Bullrich definió como una "interpretación totalmente estúpida, banal y poco seria" la versión de que Gallo es un supuesto espía. “Es una persona que tiene a su hijo y a su familia allá y fue a visitarla”, indicó. Y cerró: “De ahí poder inferir que era un espía de la Argentina que manda un gendarme por un paso legal diciendo que es gendarme con sus credenciales de gendarme... es como una estupidez. Seríamos muy malos como inteligencia si hiciéramos eso”.

Habló el hermano del gendarme: "No nos dan información"

Horas antes de los dichos de Bullrich, Kevin Gallo, el hermano del gendarme secuestrado en Venezuela, expresó en medios televisivos que a Agustín le sacaron el teléfono y no tienen noticias de él desde hace una semana. Además, expresó que el gendarme había viajado a ese país para encontrarse con su esposa y su hijo y que su recorrido había sido por tierra, en la frontera entre Cúcuta y Táchira. Allí es donde fue detenido por seis agentes, que se lo llevaron en una camioneta negra sin identificación a lo que Kevin mencionó: "Se lo tragó la tierra".

Debido a la escasa información que tiene la familia, la misma fue suministrada por un remisero que lo llevaba. El chofer les dijo que le sacaron el celular a Gallo y después lo obligaron a bajarse. "El conductor le prestó un teléfono. Así, logró comunicarse con mi cuñada y le dijo que estaban por llevárselo", detalló. La esposa de Gallo radicó la denuncia en varios puntos del país pero hasta el momento no saben nada de él.

Por otro lado, la familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: "Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar".

Por último, Gallo también contó que su hermano presta servicio en Mendoza: "Se fue de vacaciones a Venezuela y a ver a su pareja. Ella se fue de negocios en julio y volvía en enero".