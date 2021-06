"By Lilita": Carrió presentó su marca de ropa y posó con las prendas

La cuenta "By Lilitas. Diseños propios & Sección Vintage", en Instagram ya suma unos 21,100 seguidores.

La ex diputada nacional Elisa Carrió posó con algunas de sus prendas de la firma de indumentaria By Lilita que lanzó a principios del 2021 y fue tapa de la revista Hola!.

La dirigente reveló que siempre solía hacerse sus propias prendas y que una vez que las usaba, las regalaba y que no fue hasta renunciar a su banca a diputada que decidió con su hija Victoria seguir "esta pasión".

Al ser consultada sobre qué la llevó a lanzar su propia marca de ropa, contestó: "Las mujeres siempre me halagaron mis pañuelos, y la mayoría eran diseños que yo creaba. Y como desde chica no tenía dinero para acceder a la alta costura, me acostumbré a hacerme la ropa".

Sobre los tipos de prenda, detalló: "Hay muchos diseños de estilo art nouveau en seda natural, vestidos de gasa de algodón. Con ropa que era mía, armamos una colección vintage y con eso aportamos capital. Hay de todo en talle extra large para que las mujeres se puedan vestir con estilo, a la moda, sin gastar tanto y con muy buenas telas.

"Generalmente, a los talles grandes se los relaciona con el mal gusto, pero por suerte, en este caso a las mujeres les gustó mucho lo que ofrecimos y en plena pandemia arrasaron con la colección. Estamos contentas porque hacemos lo que nos gusta, nos ayudamos entre nosotras y nos va bien. Somos un gran equipo de trabajo", agregó.

La fundadora de la Coalición Cívica desarrolló su línea de indumentaria con "modistas y diseñadores" a principios del 2021 desde su casa de Exaltación de la Cruz , en la que transcurrió su aislamiento en el marco de la pandemia, contaron a Télam allegados.

Su línea de ropa, que incluye "vestidos, chalinas, pantalones y camisas", ya está vendiendo "a algunos conocidos" a través de su cuenta en la red social Instagram, agregaron.

"Desde muy chica ideo mi ropa, la mayoría de mis prendas son pensadas por mí y confeccionadas por amigas diseñadoras. Hoy me animo a volcarme entera a esta vieja pasión", agregó al tiempo que anunciaba prendas "amplias" y una sección "vintage". La cuenta "By Lilitas. Diseños propios & Sección Vintage, en Instagram ya suma unos 21,100 seguidores.