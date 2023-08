Yanina Latorre enfureció contra Larreta en plena fila para votar: "Me voy a la ... "

La panelista de televisión apuntó sin tapujos contra una medida de Horacio Rodríguez Larreta. Yanina Latorre cuestionó la organización de las votaciones en CABA.

Yanina Latorre se pronunció en sus redes sociales sobre su descontento en relación a la organización del Gobierno de la Ciudad respecto de las votaciones en CABA. La panelista de televisión habló sin tapujos tras emitir el sufragio en sus historias de Instagram.

La integrante de LAM, el ciclo que espectáculos que Ángel de Brito conduce en América TV, mostró a sus millones de seguidores los preparativos para ir a votar junto con su esposo, Diego Latorre, en su casa de Pilar. Una vez que llegaron, la larga fila que había enfureció a Yanina y compartió algunos videos para apuntar contra el Gobierno de la Ciudad.

"La cola da la vuelta a la manzana. Felicito al iluminado que se le ocurrió el votito electrónico, doble voto. ¿Por qué no actualizan todo y hacen como los países de primer mundo? Yo en quince minutos me voy a la verga", soltó Latorre desde la fila. Y sumó: "Sigo en la cola, gente. Lento, mal organizado, lo que tardan. Estamos votando con la peor de las ondas. No se hacen estas cosas. Hay que practicarlas antes. La cara de orto de la gente. Se supone que venir a votar es un acto que uno debiera disfrutar, no padecerlo".

La exparticipante de Bailando por un sueño analizó la dinámica de las votaciones y llegó a una conclusión que apuntó contra algunas autoridades de mesa. "Logré votar. Ya entendí el quilombo. Esto es así: en el cuarto oscuro hay dos secciones. La que entrás, que es para presidente que es manual. Y después está la máquina donde elegís Jefe de Gobierno, que la mía funcionó bien, fue rápida", explicó la madre de Lola Latorre. Y cerró: "Lo que pasa es que hay algunas presidentas de mesa que son muy a rajatabla y no agilizan la situación. Hay algunos que dejan entrar de a dos y que otro ya vaya haciendo el trámite, así se agiliza".

Yanina Latorre deschavó a Diego Latorre con un dato íntimo

En el pase de Yanina Latorre y Viviana Canosa en la radio El Observador, el dueño de la emisora se sumó al estudio para saludar a las conductoras y, en medio de un acalorado debate, la panelista de LAM reveló un detalle íntimo de su esposo.

Viviana: "Ay, me estoy mareando. No tengo que hablar más porque me mareo"

Yanina: "¿Te estás por desmayar? Quedate en musculosa, así a Majul se le para hasta el techo"

Viviana: "No, me vine sin corpiño"

Yanina: "Yo estoy sin corpiño también"

Majul: "Yo solamente vine a saludar. Primero quiero decir que tengo los calzoncillos puestos"

Yanina: "¿Usás calzoncillos? Mi marido no usa porque se le pegan los huevos"