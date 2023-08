Ricardo Darín se pudrió y cruzó a un usuario de Twitter: "Decimelo"

Un usuario de Twitter quiso cargar a Ricardo Darín que no aguantó y salió al cruce diciéndolo que estaba diciendo mentiras.

Como siempre las elecciones 2023 se vivieron muy fuerte en redes sociales y, una vez más, los usuarios compartieron experiencias en diferentes lugares como Twitter o Facebook. En este caso, uno de los usuarios reveló el cruce que tuvo con Ricardo Darín y publicó una charla que tuvo con él, pero que terminó en una pelea increíble.

En ese mismo sentido reveló: "Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”. Con respecto a este sentido, luego el twittero siguió la historia y sostuvo: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

No obstante, después de varias críticas sobre lo ocurrido, el propio usuario de twitter lanzó: "Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”. Lo peor para este joven es que, un minuto después, el propio Ricardo Darín rompió el silencio y disparó que eso no fue verdad “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.

La impactante reacción de Lali Espósito tras los resultados de Milei

Después de que se conozcan los primeros resultados en las Elecciones 2023, la cantante y actriz Lali Espósito lanzó una fuerte crítica con respecto a los primeros números que llegaron luego de la votación en la PASO 2023. A través de redes sociales, la cantante sacó un fuerte comentario en su Twitter.

En sus redes sociales, Lali Espósito habló -a minutos de conocerse el resultado que tiene a Javier Milei como el hombre más votado- y lanzó una fuerte acusación contra lo ocurrido. Después de que se conocieron algunos números, la cantante lanzó: "Que peligroso. Que triste". Esta situación tiene una clara referencia a que, justamente, ganó Milei.