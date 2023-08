EN VIVO: Massa desmintió a periodista de La Nación + y lo dejó pedaleando:

El precandidato a presidente de Unión por la Patria respondió a una crítica sobre el nivel de la inflación.

El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023, Sergio Massa, dejó en offside a un periodista de La Nación + al recordar que el récord de emisión monetaria se dio durante la gestión de Mauricio Macri.

Ante la consulta de José del Río, periodista especializado en política de La Nación Más (LN+), Massa explicó por qué no se pudo salir del cepo cambiario durante la gestión de Alberto Fernández.

"Porque tiene el acuerdo con el FMI, y en el medio la renegociación con el propio Fondo y con los bonistas privados por 65.000 millones de dólares", afirmó Massa. "Hubo que renegociar con los bonistas de la deuda que tomó el 'Messi de las finanzas', que con el dedito dijo que bajaba la inflación en dos minutos en el programa de Mirtha Legrand", agregó en referencia a Macri y al exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central, Luis Caputo.

Entonces, el precandidato presidencial del oficialismo señaló, en referencia a Juntos por el Cambio: "Yo los veo hablar. Parecen paracaidistas suecos. No explicaron la deuda con el Fondo, no explicaron el sobreendeudamiento con los bonistas, no explicaron el bono a diez años, no explicaron el default en pesos".

En ese punto, Del Río le preguntó a Massa "cómo explicamos la inflación" durante el Gobierno actual. "Por la falta de reservas, que es lo que hace perder el valor de la moneda", respondió el ministro de Economía, en referencia a la baja acumulación del Banco Central en el contexto de la sequía. "¿Y el récord de emisión monetaria?", retrucó el periodista. Sin embargo, Massa le respondió entonces que "récord hubo en 2019", durante la recesión de los últimos dos años de la gestión de Cambiemos. "El récord (de emisión) lo batió Macri", insistió Massa.

Según un informe de la consultora Eco Go, durante la gestión de Cambiemos se emitieron unos 27.800 millones de dólares. Pero a ello se le puede sumar lo emitido con respaldo de deuda, lo que agregaría unos 100.000 millones de dólares, tomando los números del informe especial que elaboró el Banco Central a inicios de 2020.

Tal como expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner en una de sus "clases magistrales", el mecanismo de fuga de capitales del macrismo llevó a que la Formación de Activos Externos (FAE) durante la gestión de Cambiemos fuera de 86.000 millones de dólares, según el propio BCRA. De este modo, la emisión se terminó sosteniendo sin respaldo de esos dólares, por lo que fue, en los hechos, mucho mayor a la formal.