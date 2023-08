ELECCIONES 2023 El esperanzador análisis del Turco Asís sobre Massa de cara a octubre: "Si se pone firme"

El Turco Asís y un análisis esperanzador para Sergio Massa de cara a octubre. Qué dijo el analista político sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria.

El Turco Asís analizó los resultados que arrojaron las PASO 2023, en donde Javier Milei quedó como el ganador de la noche tras cosechar más del 30% de los votos a nivel nacional. En este sentido, el analista político también se expresó sobre Sergio Massa y el peronismo, lanzando una esperanzadora revelación en vistas a las Elecciones Generales del mes de octubre.

Teniendo en cuenta que Javier Milei cosechó el 30% de los votos, y que la fuerza de Unión por la Patria alcanzó el 27,3% entre los votos de Sergio Massa y Juan Grabois, el Turco Asís vaticinó que al peronismo no debería hacérsele cuesta arriba la elección en octubre.

"Se perdió sólo por un punto con el opositor que consideró sustancial. 28 a 27 es una diferencia miserable. Casi un empate técnico. Y Massa quedó apenas a 3 puntos del triunfador Milei, que tiene 30. Para el peronismo, si se pone firme en modo campaña, no es nada. Tortitas negras", manifestó el Turco Asís en el diario Entre Líneas. Por el momento, Sergio Massa no volvió a expresarse públicamente tras hablar desde el búnker de UP ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

Elecciones 2023: Massa confrontó con Milei y Bullrich y prometió luchar "hasta el último minuto"

Tras haber ganado la interna con el 21,29% de los votos, Sergio Massa se convirtió en el candidato a Presidente de Unión por la Patria en estas Elecciones 2023 y dio un alentador discurso en el búnker. El actual ministro de Economía confrontó los ideales de Javier Milei (La Libertad Avanza) y de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), y prometió luchar "hasta el último minuto" para ganar en octubre.

"Después de 40 años de democracia, lo primero que tenemos que tener es la convicción que la voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas", empezó Massa tras agradecer a todos los argentinos por haber ejercido su derecho a voto. En este marco, continuó con un serio análisis sobre las propuestas opositoras y expresó su preocupación por el porcentaje obtenido por Javier Milei.

"Entendemos sobre la base de lo que ha representado el final de esta primaria, que hay varias cosas que nos parece importante contarles a ustedes y a todas las personas que están en su casa que tratan de entender este nuevo escenario en la política argentina. No nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino que, sobre todas las cosas ha dividido en términos de escenario electoral, en tercios, el escenario político nacional", expresó el líder del Frente Renovador.