El blooper de Patricia Bullrich en el debate presidencial y las chicanas entre los candidatos para las elecciones 2023: "Viejos meados"

A lo largo de toda la jornada del debate presidencial 2023, se vivieron varios momentos que generaron una presencia fundamental en las redes sociales.

A lo largo de las 2 horas que duró la segunda jornada del debate presidencial en camino a las Elecciones 2023, hubo varios momentos destacados que se volvieron protagonistas en las redes sociales. Bloopers, chicanas y hasta frases que pasaran a la historia de los códigos que se utilizan en la red social del pajarito.

En un principio, uno de los momentos más destacados fue el blooper que protagonizó Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio. Durante la etapa de preguntas cruzadas, la exMinistra de Seguridad perdió la calma que trató de mantener durante toda su exposición y le preguntó a los gritos a Sergio Massa: "¿Hasta cuando van a afanar?". Ante este desacato, el candidato de Unión por la Patria le contestó en un tono neutral y sin perder la calma que lo caracteriza: "Bueno, en primer lugar te quiero decir, Patricia, que ser vulgar no te va a hacer más popular de cara a la elección. No alcanza con gritar para corregir la mala performance electoral que estás haciendo".

Minutos antes, la candidata de JxC también había protagonizado otro momento que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Precisamente, fue durante el uso de uno de sus derechos a réplica contra Javier Milei en donde "citó" una serie de insultos que adjudicó al candidato de La Libertad Avanza. "Milei, le decís mogólicos a los que piensan distinto que vos, insultás a católicos y judíos, a la longevidad les decís viejos meados", recalcó.

Otra de las protagonistas de fuertes chicanas fue Miryam Bregman, quien aprovechó su oratoria para dejar en claro sus propuestas pero también para atacar contra sus opositores. En primer lugar, la candidata del FIT le respondió a Massa cuando éste le preguntó si "realmente cree que no hay diferencia" entre Unión por la Patria y sus rivales. "No estamos en un balotaje, no te apures", declaró la diputada.

Asimismo, la candidata también enfrentó a Milei luego de su listado de propuestas en el área de Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Bregman pidió su derecho a réplica y apuntó: "Yo no entendí nada. Para mi todo lo sacó de Yahoo respuestas y lo que le fue tirando, lo dijo".

Por último, otro de los momentos destacados, fue cuando Sergio Massa defenestró a Milei por sus dichos misóginos y le remarcó que "hasta ahí había llegado". "Milei, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres", empezó por decir. Luego, sentenció: "Porque me parece que, más allá de que piensen distinto tienen derecho a opinar distinto a vos. Me parece que esto muestra tu rasgo autoritario”.

Sergio Massa le dijo a Bullrich lo que no quería escuchar en el debate presidencial: "Vos no pediste la de Milman"

Sergio Massa y Patricia Bullrich se cruzaron en medio del segundo debate presidencial 2023 que se llevó adelante en la Facultad de Derecho de la UBA. El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación le mencionó a Gerardo Milman luego de que la candidata de Juntos por el Cambio haya arremetido por Martín Insaurralde.

El primero de los cruces de la noche fue el de Sergio Massa y Patricia Bullrich y todo comenzó con un comentario de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri cuando estaban hablando de la temática "Seguridad".

Bullrich pidió derecho a réplica después de que Massa presentara una serie de ejes vinculados a Seguridad, el tema en debate. Allí, involucró a Martín Insaurralde, quien renunció a su cargo. La respuesta del actual ministro de Economía también tuvo una devolución en ese sentido en referencia al atentado a Cristina Kirchner ocurrido en septiembre de 2022.

"Yo no hablo de acusaciones falsas. Y respecto de Insaurralde: cometió un hecho gravísimo. Le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura. No todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste la renuncia de Milman", lanzó Massa.