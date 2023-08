De qué signo es Patricia Bullrich, precandidata a presidente en las elecciones 2023

La astrología se ganó un lugar a días de las elecciones 2023. Cuál es el signo de Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, y qué le depara su futuro inmediato según la astrología.

Se acercan las elecciones PASO 2023, que tendrán lugar más precisamente el próximo domingo 13 de agosto. Teniendo en cuenta esta situación, en Juntos por el Cambio Patricia Bullrich competirá en la interna con Horacio Rodríguez Larreta para entrar en las elecciones generales. En El Destape te vamos a dejar algunas curiosidades relacionadas con el signo zodiacal de Bullrich.

De qué signo es Patricia Bullrich

Sabemos bien que la astrología puede tener un papel representativo para muchas personas. Debemos recordar que la exministra de Seguridad del país nació el 11 de junio de 1956 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y teniendo presente este dato podemos indicar que su carta natal tiene como Sol en Géminis, Luna en cáncer y ascendente en Leo.

"Para todas las personas de Géminis, tienen que saber que el 2024 será su año y desde ya se empiezan a preparar para eso. Significa algo bueno en caso de ser elegida presidenta por lo que se viene", contó detalladamente Jimena La Torre, especialista en la materia.

Patricia Bullrich, precandidata a presidente en las elecciones 2023.

Qué le adelantó el tarot a Patricia Bullrich

Jimena La Torre le lanzó las cartas a la precandidata de Juntos por el Cambio y además pudo agregar que con respecto a la fecha de su nacimiento está relacionada con la carta 2 de la Sacerdotisa. "Es natural en ella, es una persona que da todo por los demás, es un súper buen arcano para ser político", dijo a reconocida tarotista.

Por último, La Torre quiso dar precisiones con respecto a su arcano en un año muy importante. "La suma da 15, que es un arcano bastante oscuro, que da mucha incertidumbre. Reduce también a un 6 que es parecido, pero que tiene más que ver con lo afectivo que con lo político", puntualizó.

Patricia Bullrich dijo que le volverá a pedir dinero al FMI en caso de ser presidenta

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que, en caso de ser electa como máxima mandataria después de octubre, volverá a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) "para abrir rápido el cepo cambiario". En esa línea, la exministra de la Alianza señaló: "Nosotros creemos que con un plan serio como el que plantemos, con horizontes de largo plazo, vamos a obtener dólares del Fondo".

En diálogo con LN+, la dirigente se refirió a la economía y principalmente, al cepo. "Nosotros vamos a abrir el cepo lo más rápido posible. En este último año, se llevó 18 mil millones de dólares; es como un pacman, un desastre. Nuestro objetivo es, bajo un programa, bajo un acuerdo con el FMI, que nos blinde dólares, vamos a abrirlo lo antes posible", manifestó. Y acotó: "¿Por qué estamos convencidos de que hay que abrirlo rápido? Porque significa que así las inversiones no esperen un año. Vamos a llevar una serie de medidas como protección a las inversiones, simplificación para trámites, un sólo dólar y un reaseguro de tener un colchón de dólares".

Asimismo Bullrich marcó que no va a resignar el cambio y que pondrán "las cosas en orden" durante su gobierno. "Los planes sociales van a durar un tiempo y van a tener una terminalidad; aquellos que hagan piquetes no van a poder seguir cobrándolos", marcó. Y sostuvo: "En cuatro años, la Argentina va a estar toda trabajando y eso va a generar un incentivo distinto. El que quiera adaptarse, bienvenido. Le vamos a dar posibilidades, cursos de capacitación. Y el que no quiere, tendrá sus consecuencias; no puede la gente que trabaja seguirle pagando a esta gente".

La precandidata, ante la consulta, remarcó que no le exigirán a la gente "que se quede en pesos" y que eliminando el cepo, "habrá un bimonetarismo". Al poder utilizar las dos monedas, Bullrich añadió que cambiarán el Código Civil "para que la gente pueda hacer contratos en cualquier moneda". A su vez, adelantó otras medidas económicas: autonomía del Banco Central, desregulación, simplificación normativa, apertura a las exportaciones y bajarán las retenciones al campo. "Hoy compras a un precio y vendes a la mitad, es un país de locos", criticó.