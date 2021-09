"Lo dañan gravemente": la viuda de Sandro fulminó el spot de Guillermo Moreno

Olga Garaventa de Sánchez, viuda de Sandro, fulminó el bizarro spot que lanzó Guillermo Moreno a días de las PASO.

Faltan pocos días para las Elecciones 2021 y los precandidatos terminan de cerrar sus campañas. Spots divertidos, bailando, tik tok en escena y ganchos entretenidos para capturar nuevas generaciones fueron el sello del juego político. En esa instancia, Guillermo Moreno -del partido Principios y Valores- lanzó un bizarro video usando la imagen del mítico Sandro, que fue criticado con dureza por la viuda de "El Gitano".

"En las últimas horas he recibido múltiples llamados (e incluso cuestionamientos) sobre el insólito uso de la imagen de mi esposo en un aviso político para las próximas PASO. Sin poder creer lo que me contaban , pudimos constatar y verificar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefieron no mencionar en este comunicado", aniquiló Olga Garaventa de Sánchez, la viuda de Sandro, contra el spot de Moreno. El comunicado fue difundido por el periodista especializado en medios Pablo Montagna.

Y agregó, en otra parte de la declaración: "En dicho aviso se utiliza de forma no autorizada la imagen de Roberto Sánchez, Sandro, cambiando e imitando su voz para que aparezca cantando una canción de contenido político. Adicionalmente, y también sin autorización alguna, se sincroniza e incluye en el aviso en cuestión la obra musical 'La vida sigue igual' (Sandro/Oscar Anderle) cambiando su letra".

"Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña , propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuáles fueras sus ideas, color o situación de ese partido. Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, Sandro, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero", sentenció la viuda.

Por último, la mujer manifestó su repudio con el spot con un corto pero contundente mensaje de rechazo: "Rechazo en forma terminante toda forma de utilización y/o aprovechamiento político -de cualquier tipo y partido- del nombre, imagen, obra y reputación de mi esposo". Por el momento, Guillermo Moreno no dio respuesta alguna en sus redes sociales.