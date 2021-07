Jorge Lanata explotó contra Cambiemos: "Me tienen podrido"

El periodista se mostró furioso por el cambio de nombre de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires.

Tras la presentación de la lista en provincia de Buenos Aires de Juntos para estas elecciones 2021, el operador mediático Jorge Lanata, lanzó una insólita crítica contra el armado opositor por cambiarse el nombre de Juntos por el Cambio y los chicaneó con que se parecen al nombre de un canal de noticias.

En su programa Periodismo Para Todos que se emite por El Trece, el conductor criticó: "En la lista de Juntos por el Cambio en provincia de buenos Aires, ahora se llama Juntos... Una cosa, me tienen podrido con el 'juntos por vos', 'lo hacemos por no sé quién'"; y fiel a su estilo de decir lo primero que se le viene a la cabeza, disparó: "Póngase un nombre que sea mas real y no sea tan demagógico al pedo".

Acto seguido, ridiculizó el nombre elegido por la oposición para jugar en el territorio bonaerense y chicaneó: "Juntos es Telefe ¿es el partido de Telefe? ¿me entendes? Es siempre el mismo verso, hermano. Boe". Su pequeña crítica terminó con un pedido de perdón por el "exabrupto" y después pasó a lo que mejor hace, elogiar a la oposición, y destacó la campaña virtual para anunciar la candidatura de Diego Santilli.

En otra parte de su segmento, cargó contra el candidato Roberto García Moritán, marido de la modelo Carolina Ardohain, quien lanzó en las últimas semanas que el dólar después de las elecciones iba a llegar a 400 pesos. Después se retractó y reconoció que había exagerado "un poco".

En su segmento habitual, Lanata calificó al precandidato de Juntos por el Cambio como "el boludo de la semana" y cuestionó las "predicciones" económicas del economista de la oposición.

El sábado a la noche se cerró el cierre de listas y en unos días se confirmarán las nóminas que competirán en las elecciones del 12 de septiembre, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En Juntos por el Cambio, en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires irán a internas.