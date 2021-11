Elecciones 2021: Patricia Bullrich explotó contra sus colegas de Juntos por hacerla madrugar

Patricia Bullrich fue a votar y expresó su enojo con sus colegas de Juntos por el Cambio por haberla hecho madrugar.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de Juntos por el Cambio (JxC) habló con la prensa antes de ir a votar en estas Elecciones Legislativas 2021. Entre todas las cosas que dijo, aprovechó para tirarle su enojo a sus colegas de JxC por haberla hecho levantarse temprano para ir a votar y contó que a la salida pensaba irse a comer “una milanesa a la napolitana”. Además, sembró sospechas sobre una posible alianza con Javier Milei en un futuro.

“¿Qué avances hay hasta aquí de las elecciones?”, le preguntó uno de los periodistas presentes. “El primer balance es que ha sido una elección más rápida, hemos logrado que las mesas se abran más rápido en casi todo el país. Estamos controlando que en todas las escuelas se esté trabajando con normalidad y estamos muy contentos porque en todo el país ya ha votado más gente que en las PASO”, comenzó Bullrich.

“Así que seguramente va a haber un porcentaje mayor de votantes. Eso me dice que hay más voluntad de participación y eso es muy importante para la democracia”, agregó. Cuando le preguntaron por el llamado al diálogo del Gobierno, ella respondió: “Por ahora no escuché ningún llamado al diálogo y hoy no es el día para hablarlo”.

Al preguntarle a qué hora se había levantado para ir a votar, Bullrich contestó irritada: “Empecé esta mañana temprano porque tienen esa ocurrencia de los desayunos a las 8 de la mañana acá en la Ciudad, ¿viste? Me levanté a las 6 a.m, me fui al desayuno y después me fui a casa y después voy a ir al búnker. Creo que me voy a comprar una milanesa a la napolitana”.

“El mensaje que le dejamos hoy es que es bueno que la sociedad participe y bueno, nada más. Cada uno es responsable de qué es lo que va a suceder. Mañana lo voy a vivir como un lunes normal, no quiero generar ningún tipo de especulación. Creo que no tiene por qué pasar nada distinto a lo que pasó ayer, no quiero entrar ni generar ninguna lógica del miedo”, continuó Patricia.

¿Patricia Bullrich se va a unir con Javier Milei?

“¿Es posible una reunión, una conversación, con Javier Milei?”, le preguntaron a la exministra. En su respuesta, Bullrich no lo afirmó pero tampoco lo negó, dejando la puerta abierta para un futuro. “Hoy estamos votando y cada uno tiene su vista, no es momento para hablar de lo que va a pasar mañana. Hoy estamos compitiendo”, sentenció.

Cuando le preguntaron por la entrega de viandas de María Eugenia Vidal en las escuelas, contestó confundida: “¿Yo voy a hacer una entrega de viandas?”. “No, Vidal, va a hacer una recorrida por los colegios”, le dijo el movilero. “La entrega de viandas es una tarea de un comando electoral, que entrega viandas, fiscaliza… es una militante más”, contestó ella.