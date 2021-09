El mensaje de L-Gante para los jóvenes por las PASO 2021

L-Gante fue a votar y aprovechó para hacerle un importante pedido a la juventud y a los políticos.

L-Gante, uno de los artistas jóvenes de música urbana más influyentes del momento, conversó con Crónica TV sobre las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) y les dio un importante consejo a los jóvenes en relación a la política. Además, adelantó que se va a reunir con el presidente Alberto Fernández y con Cristina Kirchner en algún momento.

Los fanáticos de L-Gante hicieron una boleta virtual en chiste con la cara de él, junto con una de sus frases: “No votes giles, que la calle decida”. “Están dando vuelta boletas de L-Gante. Esta lista 420 me la hicieron llegar por Facebook, estaría bueno”, bromeó el cantente. “Sos muy influyente con los chicos. ¿Qué les dirías hoy?”, le preguntó el periodista, y él contestó que les enseñaría la importancia de ir a votar.

“Hoy en día lo veo medio peligroso y al aire al voto joven. Les quiero transmitir a los chicos que es muy valioso el voto y la decisión. Hablalo con tu mamá, con quien quieras, pero es importante. Espero que vayan a votar”, expresó L-Gante. “¿Te gustaría ser candidato a futuro? Porque viste que hay muchos artistas que se suman como candidatos, como Cinthia Fernández”, indagó el conductor.

En respuesta, el artista de 21 años le dijo que ocupar un puesto político no está en sus planes, pero que él ya hace política desde su propio lugar. “Yo vengo haciendo con mi gente la cumbia 420 hace dos años y medio. Si algún día la gente me lo llega a reconocer, a hacer saber…”, pensó en voz alta. “Yo no quiero hacer política, pero lo vengo haciendo por empatía. Pero tampoco quiero. El barrio lo sabe”, agregó. “Estás haciendo política sin ser político”, afirmó el periodista. “Esa es la frase. Yo lo digo siempre: el barrio con el barrio, nos tenemos que ayudar entre todos”.

Cuando le preguntaron a L-Gante qué cosas necesita su barrio, contestó cuatro cosas fundamentales: trabajo, posibilidad de estudiar, seguridad y que se legalice la marihuana. “Vos que sos del barrio: ¿Qué necesita tu barrio? ¿Qué es lo que tendría que hacer por tu barrio la política hoy?”. “El trabajo siempre tiene que estar en marcha. Estamos llenos de gente con ganas de progresar, gente inteligente. Mi mensaje es que aprendan, que estudien. Yo también tengo cosas que me gustan además de la música”, señaló L-Gante.

“Mi mamá cuando se iba a trabajar a las cinco de la mañana tomaba el colectivo en estaciones y todo eso. A veces veo como arracan a una señora grande y cosas de esas que me dan una impotencia… entonces quiero que eso no pase”, añadió. Por último, repitió una de las causas que más milita: la legalización de la marihuana, especialmente para las personas que la necesitan realmente para uso medicinal.



“La despenalización por completo de la marihuana, ¿esa también te parece una medida en la que hay que avanzar?”, le preguntó el conductor de Crónica. “Claro. Hoy mismo hace una hora estaba analizando en Facebook comentarios buenos y malos. Todos los malos que vi hoy son de gente adulta sobre el porro. Y yo abrí debate y les dije: ‘Che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ y ahora se está debatiendo todo”, relató. Después, le preguntaron: “¿Te gustaría juntarte con el presidente, o con Cristina o algún otro candidato?”. “Sí, seguramente dentro de poco nos vemos. Hasta ahora nada, porque sino la gente va a pensar que es para sumar votos”, explicó L-Gante.

La respuesta de L-Gante a los dichos de María Eugenia Vidal sobre la marihuna

Recientemente, Vidal había generado una gran controversia después de decir: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zavaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”.

Para L-Gante, fue completamente errado haber ejemplificado con barrios para señalar dónde hay narcos y dónde no. “Para mí está de más decir la ubicación, porque un narco puede estar en cualquier lado. Para mí es lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo, pero vi poca gente de Palermo ir a la villa”. Además, el cantante remarcó la diferencia entre una persona que consume marihuana de forma recreativa y aquellos que realmente lo necesitan porque tienen una enfermedad.

“Quizás el problema es que ella está hablando ahí y no sabe cómo decirlo es de que te podés fumar un porro, el problema es el tráfico. Envuelven todo y mezclan las cosas. En mi caso no tengo una enfermedad, pero lo uso para relajarme y bajar el estrés, y hay personas que sí lo pueden usar medicinalmente. Pero por confusiones como esas no lo pueden hacer legalmente”, finalizó.