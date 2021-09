Clarín desmintió a Viviana Canosa por una fake news sobre el Frente de Todos

Viviana Canosa difundió imágenes de la campaña del 2019 de Tolosa Paz como si fueran actuales y tanto Clarín como La Nación la desmintieron en sus portales.

Los portales del diario Clarín y de La Nación publicaron artículos en los que escracharon a Viviana Canosa por mostrar una falsa noticia sobre Victoria Tolosa Paz en medio de la campaña por las Elecciones 2021. Si bien ya lo había denunciado en su momento la misma precandidata, el hecho ocurrió el pasado 23 de agosto cuando Diego Santilli visitó a la periodista en Viviana con vos, el programa que se emite a diario en la pantalla de A24.

En 2019 Victoria Tolosa Paz fue precandidata a intendenta de La Plata, y como parte de esa campaña se pudo ver a la contadora de 48 años pegando carteles con la inscripción "Basta de persianas bajas" y el hashtag #hayotrocamino. Esas mismas imágenes fueron utilizadas por Viviana Canosa hace solo unos días para criticar al oficialismo mientras tenía de invitado a Diego Santilli, precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos.

"¿Tenemos la imagen de Tolosa Paz? Que es tu competidora, mirá. ‘Basta de persianas bajas’. Eso es parte de su campaña", introdujo Canosa las imágenes antes mencionadas que la periodista mostró en su programa del pasado 23 de agosto. La conductora de Viviana con vos continuó sin remarcar que se trataba de una campaña vieja: "Vos decís, che, pará, la verdad que las persianas no las bajaron los dueños de los locales que se fundieron, el Gobierno decidió una cuarentena inédita, la más larga del mundo, y las persianas las bajaron ellos".

"¿Cómo soporta un comerciante, una PyME, el cinismo de que te digan ‘basta de persianas bajas’?", cerró la periodista ultra opositora mientras en su programa se seguían mostrando las imágenes del 2019 como si fueran parte de la campaña actual de Victoria Tolosa Paz y el Frente de Todos. Más de una semana después del programa de Viviana Canosa, Clarín y La Nación desmintieron a la periodista y revelaron la fake news que intentó instalar para generar enojo con el oficialismo en sus espectadores.

La desmentida de Tolosa Paz

Al día siguiente de que Viviana Canosa difundiera esta fake news, la propia Tolosa Paz la desmintió en diálogo con Pablo Duggan por Radio 10: "Son fotos viejas, de la campaña de 2019, me tienen acostumbrada, no solamente ocultan sino que desinforman". "El cierre de los comercios no fue producto del COVID-19 sino de la política económica de Mauricio Macri, destrozó al comercio en la capital de la Provincia de Buenos Aires", continuó la actual precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires sobre el lema de su campaña a intendenta de La Plata en el 2019.