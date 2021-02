Cinthia Fernández comenzará a estudiar Ciencias Políticas para formarse de cara a su postulación como diputada.

Hace tan solo unas semanas, Cinthia Fernández sorprendió a más de uno cuando confirmó que se lanzará como candidata a diputada. A esta altura, el acercamiento de mediáticos a la política no es una novedad ya que muchos famosos fueron tentados y se sumaron a distintos espacios políticos. Ahora Cinthia Fernández aseguró que comenzará a estudiar Ciencias Políticas a modo de preparación para esta nueva faceta en su vida.

Fernández comentó que empezará una carrera universitaria mientras se desarrollaba Los Ángeles de la Mañana, donde es panelista. El conductor del ciclo Ángel de Brito la chicaneó: "Pero no llegás para el Congreso, ¿es un curso acelerado?". "No importa, pero me voy a empezar a preparar. Tampoco sé si voy a salir electa", respondió la mediática, sin dudar. A lo que de Brito volvió a acotar con un dejo irónico: "Puede ser, eh. Nada me extrañaría en este país".

La angelita contó a principios de febrero cómo le había llegado la propuesta de Unite, el partido que integra Amalia Granata. A pesar de no contar con formación política, la mediática había resaltado que eso no era impedimento. Pero ahora, con el entusiasmo de su incursión en la esfera política Fernández comenzará una carrera universitaria para sentirse más segura y ganarse un lugar.

La panelista de LAM ya adelantó que en caso de ser elegida se centrará en temas de familia, como la Ley de Adopción y la posibilidad de que quienes no paguen la manutención vayan presos. De todos modos, aclaró que su intención no es dejar los medios sino combinar ambas carreras, algo que su colega Amalia Granata decidió no hacer para abocarse completamente a la política.

En los últimos días, y con motivo del escándalo de las vacunas VIP, la panelista se expresó en duros términos hacia el Presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter: "Che el presidente @alferdez no va a decir la palabra “DISCULPAS”.... que vergüenza, que tristeza . Mas les vale que se apuren con la vacunación porque se aseguran la patada en el culo antes de tiempo". Las críticas a su posteo, así como a su futura postulación, no tardaron en llegar.

Cinthia Fernández aseguró que ya empezó a formar un equipo de trabajo y que contará con el apoyo del abogado César Carozza. También afirmó que el partido Unite la convocó por sus "opiniones públicas sobre la delincuencia", porque tuvo experiencias donde la pasó mal, como le sucede "a un montón de gente todos los días".