La peor noticia para Mariana Fabbiani: bajo rating y los pedidos por Iván de Pineda

El comienzo del nuevo programa de Mariana Fabbiani no fue el esperado: "Mamushka" midió por debajo del rating esperado, perdió contra sus competencias y, más allá del número, el programa despertó una discusión en redes sociales donde se pedía por el regreso de Iván de Pineda con Pasapalabra.

El ciclo arrancó con una medición de 7.0 de rating y perdió en su horario contra "Huérfanas" que midió 10.9 de Rating e "Historias del corazón" que se quedó con 9.3. La crisis que atraviesa el Grupo Clarín con la audiencia parece no tener fin.

Pero lo peor para la conductora macrista sucedió en las redes sociales. Los usuarios posicionaron el hashtag #IvandePineda en Twitter con el objetivo de que levanten el recién estrenado ciclo.

"Todo bien con vos, pero déjale el espacio a Iván que a la gente no le gustó y prefiere Pasapalabra toda la vida", "Aburrido programa.. más de lo mismo", "Lo siento, no me gustó. Puede que mi opinión no sume, pero sinceramente me gustaba más Pasapalabra", fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.