El Trece pierde otra figura: Rampolla dio los motivos de su salida

La sexóloga puertorriqueña dejó en claro que su corto tiempo en El Club de las Divorciadas fue estipulado desde un principio.

Después del anuncio de su salida de El Club de las Divorciadas, la sexóloga Alessandra Rampolla se explayó en una reciente entrevista con La Once Diez respecto a los motivos por los que debió abandonar el ciclo conducido por Laurita Fernández. En medio de uno de sus peores momentos, El Trece se queda sin una de las figuras que más prestigio le daba a su nueva apuesta para la franja horaria de la tarde.

En su descargo, la puertorriqueña dejó en claro que el tiempo que permanecería en el programa se estipuló cuando fue contratada, ya que otros compromisos laborales la obligaban a irse de Argentina. “La fecha de partida ya estaba pautada desde el principio, con eso nunca hubo ninguna duda”, explicó la conductora de televisión, en referencia a cuán limpia fue desde un principio con la productora Kuarzo Entertainment Argentina y continuó sobre el trabajo que tiene pendiente: “Con el programa de Australia, Married at first sight, tengo un contrato vigente del año pasado, que ya incluía la renovación por varias temporadas”.

Esta realidad llega en una mala situación de El Trece. Los directivos no dejan de hacer malabares desde hace meses para ganarle a su adversario, Telefe, que le saca irrisorias cantidades de audiencia en cada franja horaria con sus novelas turcas, realities, noticieros y ciclos de actualidad. La salida de Rampolla es un problema para la emisora, ya que le aportaba peso al talk show, que todos los días pierde frente al canal de las pelotas, por su reconocimiento internacional.

En cuanto a los rumores que ha habido en el último tiempo sobre una supuesta animosidad entre Alessandra y la conductora de El Club de las Divorciadas, Rampolla dejó en claro que su vínculo con Fernández siempre fue óptimo y jamás tuvieron un problema. “Laurita está súper bien. Es amorosa y me mandó mensajitos. Se dijeron muchas cosas que nada que ver. No voy a estar respondiendo cosas que no dan”, comentó la experta en sexo sobre cuán bueno ha sido su vínculo con la ex participante del Bailando.

Ultimátum

En los últimos días, Laurita Fernández fue noticia tras las declaraciones que hizo el periodista especializado en espectáculos Fernando Piaggio sobre el ultimátum que le dieron desde el canal. “Le dijeron a Laura que si su programa no llega a los 5,5 puntos de rating como mínimo, tiene los días contados. Ella decía que no iba a pensar en el rating. ¡Si estás en la televisión, tenés que pensar en el rating porque lo van a pensar los directivos y aquellos que dan la orden!”, resaltó Piaggio en Crónica TV.