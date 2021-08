El Trece considera cambiar a Darío Barassi por un problema con el rating

El programa de Darío Barassi, 100 argentinos dicen, podría sufrir algunas modificaciones por problemas de rating.

Darío Barassi conduce el programa de Canal Trece, 100 argentinos dicen, uno de los más exitosos de la televisión con respecto al rating. Sin embargo, últimamente los números no alcanzaron las expectativas y la producción evalúa hacer un cambio inesperado. La primicia, obtenida por Intrusos, fue difundida al aire por América TV.

“Barassi cambiaría el horario… pasaría a las 18:30 de la tarde. En ese caso el programa de Rada iría en el horario de Barassi. El tema es el programa de Laurita, ¿qué hacemos con ella?”, se preguntaron, en referencia al programa de Laurita Fernández, El Club de las Divorciadas. Semanas atrás, se había informado que su show tenía muy poco rating y que, si seguía así, podían llegar a bajarlo.

De acuerdo con estas especulaciones, el programa de Darío Barassi podría pasar a las 18:30 hs de la tarde, justo antes del noticiero. Recientemente, El Trece había anunciado que los programas emitidos los días domingo iban a adelantarse quince minutos y comenzar a las 20:15, por lo que evidentemente el canal está experimentando qué cosas funcionan para mejorar el índice de audiencia.

La competencia entre 100 argentinos dicen y Cortá por Lozano

Otro de los programas más vistos en el país es el conducido por Verlo Lozano, Cortá por Lozano, que se transmite a las 14:30 hs por Telefe. La semana pasada, el de Barassi superó al de Lozano por una gran diferencia: casi por 4 puntos. Esto fue algo completamente inesperado, ya que, casi siempre, no se llevan más de 3 puntos de diferencia. Por este motivo, se dice que la producción de Cortá por Lozano está trabajando en futuras modificaciones y que probablemente dejarán de lado los temas serios y de actualidad para darle más lugar a lo lúdico y a la presencia de más famosos, para darle más frescura y dinamismo.

La emoción de Darío Barassi por el aniversario de su programa

Recientemente, 100 argentinos dicen cumplió un año desde su primera emisión y el conductor lo celebró con sus seguidores de Instagram. "Y cumplimos un año. Y yo no lo puedo creer”, comenzó. “Pandemia. Varios proyectos actorales frenados, suspendidos,cancelados. Paternidad reciente. Suena el teléfono. Visionarios. Pablo y Diego me invitan a castear para este formato. Voy. Lo doy todo. Salgo victorioso”, continuó, en relación al casting que hizo para protagonizar el programa.

Darío Barassi celebrando el primer aniversario de 100 argentinos dicen.

“Algo me pasó en el cuerpo. Lo sentí teatral. Un par de días después teléfono y el tan esperado te elegimos a vos. Un formato que me calza perfecto. Un equipo que me deja jugar, me acompaña y propone. Participantes que se entregan al juego con amor y alegría”, añadió Barassi y les agradeció a sus seguidores por el apoyo.

"Uds, pieza fundamental de esta historia, que me dejan entrar a sus casas todas las tardes, me siento su primo, se copan, contestan, se ríen, me critican, me hacen meme, me imitan, me quieren y es mutuo. Agradecido y feliz estoy. Agotado y satisfecho. Victorioso pero activo. Pensando por donde mas ir, cómo hacer qué este formato que amo, crezca".